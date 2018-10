Джарел Милър излиза срещу Фрес Окендо

Двама от потенциалните съперници на Кубрат Пулев – Джарел Милър и Фрес Окендо ще се бият на 17 ноември в Атлантик Сити. Преговорите за този двубой са в напреднала фаза. Очаква се следващата седмица официално да бъде обявено подписването на договора за битката в Атлантик Сити.

