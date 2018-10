Дейна Уайт посече мач Нурмагомедов – Мейуедър

Босът на UFC Дейна Уайт се изсмя на възможността за мач между Хабиб Нурмагомедов – Орлеа и Флойд Мейуедър по правилата на бокса. Руската ММА звезда направи закачка с непобедения американски ветеран по време на галавечер в Екатеринбург. Дагестанецът се срещна със съветника на легендата Ленард Елерби и дори записа клип с предизвикателство.

"Let's go, Floyd."



Khabib Nurmagomedov wants to go one better than Conor McGregor.



He's called out Floyd Mayweather.



Read more: https://t.co/6L82gwNxgq pic.twitter.com/HFZbyCyjPA