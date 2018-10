Моторни спортове Дови взе полпозишъна в Япония и ще се опита да попречи на Маркес да стане шампион 20 октомври 2018 | 09:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо спечели полпозишън за утрешната Гран При на Япония в MotoGP и има отлична възможност да попречи на лидера в генералното класиране Марк Маркес да стане шампион за сезон 2018 още в Япония, три кръга преди финала във Валенсия. За да останат шансовете за титлата на Дови живи, ще бъде достатъчно той да финишира в топ 4 пред Марк. Лидерът в генералното класиране с Honda Маркес ще стартира шести. #MotoGP Qualifying @AndreaDovizioso does it in Motegi



The Italian bags pole ahead @JohannZarco1 and the impressive @jackmilleraus on the front row #JapaneseGP pic.twitter.com/wtfKCMQXte — MotoGP™ (@MotoGP) October 20, 2018 От втора и трета позиция пък ще тръгнат двама сателитни пилоти - Йоан Зарко с Yamaha и Джак Милър с Ducati, с което нито една заводска Honda или Yamaha не намери място в челната тройка. Маркес първи излезе на пистата в квалификацията. Испанецът претърпя катастрофа на финала на четвъртата тренировка, непосредствено преди Q1 и Q2. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу записва отлични времена през целия уикенд и бе първият пилот в квалификацията, чието време падна под минута и 45 секунди. Red sectors all over the place! #JapaneseGP pic.twitter.com/tJessgfZJT — MotoGP™ (@MotoGP) October 20, 2018 Най-интересното в сесията традиционно се случи в последните й две минути. Джак Милър оглави подредбата малко преди края, но не бе способен да запише последна атака заради катастрофа. Дови подобри с малко неговото време, а същото направи и Зарко с последната си обиколка. Сателитният пилот на Yamaha можеше да заеме и първата позиция, но през цялата сесия губеше значително време в последния сектор на японската писта "Мотеги" и така остана на изоставане от 0.068 секунди от Дови. Зад топ 3 утре на старта ще се наредят Кръчлоу и пилотът на Suzuki Андреа Яноне. След шестия Маркес ще тръгне Маверик Винялес с Yamaha, Алекс Ринс с втори Suzuki и Валентино Роси с другата Yamaha. Състезанието за Гран При на Япония започва в неделя, 08:00 ч. българско време.

