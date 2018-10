Баскетбол Реал Мадрид взе испанското дерби в третия кръг на Евролигата 20 октомври 2018 | 09:10 - Обновена 0 0 0 0 0 2 - Real Madrid have won back-to-back games vs Baskonia in @EuroLeague for the first time ever. Intractable pic.twitter.com/FWP0SbAfuY — OptaJuan (@OptaJuan) October 19, 2018 Турският Фенербахче спечели като гост на Жалгирис (Литва) с 82:75 точки и продължава победния си ход в състезанието. Костас Слукас отбеляза 20 точки за победителите, а Луиджи Датоме добави 11. Нейт Уолтърс беше най-резултатен за Жалгирис с 23 точки.



Руският Химки отстъпи като домакин пред Ефес (Турция) с 84:85 точки и остава на последно място в класирането с три загуби. Догуш Балбай донесе успеха на гостите с тройка две секунди преди сирената. Американецът с български паспорт Дий Бос завърши с 6 точки за Химки, а най-резултатен беше Алексей Швед с 25 точки, от които 6 тройки. За Ефес се отличи Родриг Бобуа с 26 точки. The INCREDIBLE winning shot from @Dogusbalbay!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/keQRBlkbiU — EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2018 Лидери в Евролигата с по три успеха са Реал Мадрид, Фенербахче и ЦСКА (Москва).



Срещи от третия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже:



Химки (Русия) - Ефес (Турция) - 84:85 (21:18, 16:27, 18:22, 29:18)

Жалгирис (Литва) - Фенербахче (Турция) - 75:82 (25:18, 17:16, 15:19, 18:29)

Олимпиакос (Гърция) - Армани Милано (Италия) - 75:99 (26:24, 15:20, 22:29, 12:26)

