Хюи Фюри: Всичко ще се реши от два юмрука и нищо друго

Съперникът на Кубрат Пулев (24-1, 13 КО) - Хюи Фюри (21-1, 11 КО) - използва платфмората на вестник “Мирър”, за да сподели последните си впечатления от изминалия тренировъчен лагер и очакванията си от предстоящия сблъсък на 27 октомври, който ще е с елиминационен статут за официален претендент за световната титла на IBF, притежание в момента на Антъни Джошуа (21-0, 20 КО).

“И просто така преминаха 14 седмици, като тренировъчният лагер приключи. Да си призная, не съм се чувствал по-добре преди двубой - физически и психически. Последните 14 седмици бяха тежки и се радвам, че приключиха, сега мисля само за битката. 100% съм уверен в себе си, направих всичко както трябва на лагера и сега е въпрос просто да свърша работата си.

През последната седмица в залата се съсредоточихме върху това да избистрим всичко, което бяхме тренирали досега. Имах и доста задължения към медиите, докато тренирах, но се наслаждавам на всички материали, промотиращи двубоя. Всички те означават, че се приближаваме все повече до събитието.

Сега всичко е зад гърба ми и имам няколко дни да релаксирам и да презаредя батериите, преди в събота да кацна в България”, коментира Фюри, който се очаква да пристигне у нас на 20 октомври в 11:35 часа.

