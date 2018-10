Тенис Вожняцки срещу Плишкова в Шампионата на WTA 19 октомври 2018 | 19:06 0 0 0 0 0 Защитаващата титлата си Каролин Вожняцки (Дания) ще стартира срещу чехкинята Каролина Плишкова на Шампионата на WTA в Сингапур, който започва на 21 октомври. Шампионката от Откритото първенство на Австралия Вожняцки е поставена под номер 2 и е водачка в Бялата група, от която четвъртата Петра Квитова (Чехия) и шестата Елина Свитолина (Украйна) ще открият надпреварата на осемте най-добри тенисистки през сезона в неделя. Final 8! #yearendchampionships #singapore pic.twitter.com/Ih6ARCEFZK — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 19, 2018

Квитова е победителка в турнира през 2011 година. Шампионката от "Уимбълдън" Анжелик Кербер (Германия) е номер 1 и е водачка в Червената група. Кербер, която е финалистка в Шампионата на WTA през 2016 година, ще стартира в понеделник срещу дебютантката и осма поставена Кики Бертенс (Холандия). #WTA Finals Order of Play: White Group up on Sunday, Red Group on Monday @WTAFinalsSG.



Sunday:

Kvitova vs. Svitolina

Wozniacki vs. Pliskova



Monday:

Osaka vs. Stephens

Kerber vs. Bertens — WTA Insider (@WTA_insider) October 19, 2018

В другия мач от групата в понеделник ще се срещнат последни две победителки от Откритото първенство на САЩ Наоми Осака (Япония) и Слоун Стивънс (САЩ). Осака, която спечели на "ФЛашинг Медоус" през септември, е номер 3, а СТивънс, която триумфира в Ню Йорк през миналия сезон е пета поставена. From A to Z, we are ready for the @WTAFinalsSG --> https://t.co/zoVSk9uMEG pic.twitter.com/Bz9ujYRIca — WTA (@WTA) October 17, 2018

