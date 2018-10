Манарино срещу Сепи на полуфиналите в Москва

Французинът Адриан Манарино продължи добрата си серия в Москва и се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове за купата на Кремъл с награден фонд 856 445 долара. 30-годишният Манарино, който във втория кръг елиминира водача в схемата Марко Чекинато (Италия) в два сета, се справи с квалификанта Егор Герасимов (Беларус) със 7:6(3), 6:3.



Французинът, който е 49-и в световната ранглиста в момента, пропусна пет сетбола в последния гейм на първата част, но доминираше в последвалия тайбрек и все пак взе аванс в резултата. Във втория сет той реализира единствения пробив в мача за 3:1, след което запази предимството си и достигна до първи полуфинал в Тура на АТП от края на юни в Анталия.



За място на финала Манарино ще срещне финалиста в надпреварата от 2012 година Андреас Сепи (Италия) 34-годишният Сепи, 46-и в света, се справи с поставения под номер 4 Филип Крайнович (Сърбия) с 6:4, 7:6(2), след като навакса изоставане от 0:3 гейма във втория сет.

Feels good to be back on SF @ATPWorldTour in Moscow ! pic.twitter.com/tiTfYs0ZoX