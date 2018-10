Марсиал отхвърлил няколко оферти на Ман Юнайтед, преговорите продължават

Нападателят на Манчестър Юнайтед Антони Марсиал е отказал няколко оферти за удължаване на договора си с клуба, съобщават медиите в Англия. Споразумението на 22-годишния французин изтича през следващото лято, но клубът има опция за удължаването му с една година.

Manchester United's France forward Anthony Martial has rejected several new contract offers from the club. (Source: RMC Sport) pic.twitter.com/TyD5N9P6L1