Германия Полузащитник на Волфсбург претърпя операция на глезена 19 октомври 2018 | 18:48 0 0 0 0 0 Полузащитникът на Волфсбург Игнасио Камачо, който в момента се възстановява от контузия в слабините, претърпя операция на глезена, съобщават от германския футболен клуб. 28-годишният Камачо имаше проблеми с глезена от известно време и претърпя операция в Швейцария по-рано тази седмица. Ignacio #Camacho has undergone surgery on his left ankle in Switzerland, and will now undergo a rehabilitation program in Wolfsburg. Speedy recovery, Nacho! #ComeBackStronger



https://t.co/gVMWRjdM3i pic.twitter.com/E0o4rPqdL5 — VfL Wolfsburg US (@VfLWolfsburg_US) October 19, 2018 Испанецът ще се завърне във Волфсбург за рехабилитация, но от клуба не съобщават след колко време той ще може да поднови тренировки. Отборът на Волфсбург, който е девети в класирането на Бундеслигата след седмия кръг, ще играе срещу шампиона Байерн Мюнхен в събота. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 162

1