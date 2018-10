НБА Коби с подкрепа за Лейкърс: Ще изненадат много хора 19 октомври 2018 | 15:50 0 0 0 0 2



In a Q&A with The Undefeated, Kobe Bryant talks about his new book, LeBron, and the Lakers making the playoffs.https://t.co/owCRO8Na1A pic.twitter.com/HRFllNw9d8 — The Undefeated (@TheUndefeated) October 18, 2018

“О, Боже. Да. Стига”, е отговорът му на въпрос дали Лейкърс са плейофен отбор. Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт даде интервю за The Undefeated, в което изрази категоричната си подкрепа към бившия си отбор и заяви уверено, че “езерняците” имат реален шанс да играят в плейофите. В първата среща с ЛеБрон Джеймс в състава си те загубиха със 119:128 от Портланд, а последното им участие в елиминациите датира от 2013 година, когато Брайънт все още играеше.“Лейкърс ще изненадат много хора. Роб Пелинка по умен начин изгради отбор, от играчи, които са физически силни, големи, разнообразни и бързи. Той е наясно, че ако иска да предизвика Голдън Стейт, няма как да го направи със стрелба. Това е тяхното оръжие. Трябва да ги удариш другаде. И тук говорим за размери”, разсъждава Коби.“Говорим за раздразнение, сила, скорост, борбеност. Той събра отбор, който разполага с тези качества. Има микс от ветерани, които все още са в силните си години, както и с младоци, които са гладни и отворени към това да се учат. Отбор, който може да се състезава и да е конкурентен. Това е наистина опасен микс”, продължава Брайънт.“О, Боже. Да. Стига”, е отговорът му на въпрос дали Лейкърс са плейофен отбор.

