“Боксовата библия” връчи два пояса на Канело Алварес

“Боксовата библия” - списание “Ринг” - връчи два шампионски пояса на Саул Алварес - Канело, който иначе е носител на титлите в средна категория на WBC и WBA, след като победи с дискусионно съдийско решение Генади Головкин в дългоочаквания им реванш преди месеци.

The Champ arrives for his Lineal and Ring Magazine middleweight world champion Belt Ceremony. @Canelo @ringmagazine #TeamCanelo pic.twitter.com/5gVSZcDXgI

“Ринг” награди Канело за шампион на изданието в средната категория (тя се присъжда обикновено когато са се били двамата най-добри в дадена дивизия), а също така и му поднесе колан за “best pound for pound”, определяйки го за най-доминиращия боец в своята категория, в сравнение с всички останали шампиони.

.@OscarDeLaHoya presents @Canelo with his Lineal and Ring Magazine Belt, alongside Editor and Chief of @ringmagazine @dougiefischer #TeamCanelo pic.twitter.com/p30iTXLzMX