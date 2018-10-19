Волейбол Вижте всички волейболисти, които ще играят в Суперлигата на България 19 октомври 2018 | 15:06 0 0 0 0 0 ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2018/2019 НЕФТОХИМИК Шампион: 3 пъти Носител на Купата на България: 4 пъти Нови: Любомир Агонцев, Стоян Самунев, Савелий Поздняков (Русия), Мартин Иванов, Александър Симеонов, Дмитрий Яковлев (Русия) Напуснали: Валентин Братоев, Жани Желязков, Светослав Томов, Васил Атанасов Състав Разпределители: Георги Братоев, Димо Димов, Любомир Агонцев Посрещачи: Александър Симеонов, Савелий Поздняков (Рус), Георги Петров, Андрей Николов, Денис Карягин Диагонал: Петър Христов, Дмитрий Яковлев (Рус) Центрове: Илия Петков, Стоян Самунев, Николай Къртев Либеро: Теодор Салпаров, Мартин Иванов Ст. треньор: Найден Найденов Прогноза: 1-3 място МОНТАНА Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Пламен Христов, Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Иван Дамянов, Анти Пойкела (Финландия), Сергей Андриевски (Русия), Виталий Бондар (Украйна) Напуснали: Константин Абаев (Русия), Аспарух Аспарухов, Кирил Клец (Русия), Себастиан Роата (Франция), Делчо Раев, Адриан Аначков, Георги Михалев Състав Разпределители: Сергей Андриевски (Рус), Пламен Христов Посрещачи: Мартин Пенев, Златко Кьосев, Леон Тончев, Георги Михалев Диагонал: Виталий Бондар (Укр), Анти Пойкела (Фин) Центрове: Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Борис Наков, Иван Латунов Либеро: Добромир Иванов, Кристиян Петров Ст. треньор: Даниел Пеев Прогноза: 1-4 място ЦСКА Шампион: 29 пъти Носител на Купата на България: 19 пъти Нови: Симеон Александров Напуснали: Станислав Петков Състав Разпределители: Стефан Стоянов, Владислав Станков Посрещачи: Пламен Шекерджиев, Яни Георгиев, Ивайло Стефанов, Симеон Александров, Галин Николов, Георги Татаров Диагонали: Венцислав Георгиев, Иван Крачев, Димитър Димитров Центрове: Христо Цветанов, Красимир Гайдарски, Тодор Костов, Андрей Николов Либеро: Мартин Божилов, Валентин Пейчев Ст. треньор: Александър Попов Прогноза: 2-5 място ПИРИН РАЗЛОГ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Мирослав Живков (треньор), Любомир Телкийски, Мирослав Димитров, Тодор Димитров, Петър Петров, Виктор Копанаров, Христо Колев, Петър Бъчваров, Денис Нелсън (Ямайка) Напуснали: Северин Димитров (треньор), Владимир Панев, Стилян Асенов, Ангел Веселинов, Петър Каракашев, Илиян Преспов, Боян Иванов, Дейвид Кръстев, Благовест Лигов, Георги Чалъков Състав Разпределители: Франсиско Сотелдо (Вен), Любомир Телкийски Посрещачи: Радослав Попов, Георги Елчинов, Благовест Катранджиев, Иван Велев, Петър Петров, Тодор Димитров Диагонали: Йордан Желязков, Денис Нелсън (Ям) Центрове: Костадин Гаджанов, Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Мирослав Димитров Либеро: Виктор Копанаров, Христо Колев Ст. треньор: Мирослав Живков Прогноза: 6-9 място ЛЕВСКИ Шампион: 15 пъти Носител на Купата на България: 14 пъти Нови: Марк Макгивърн (Шотландия), Делчо Раев, Ивайло Лалов, Дамян Колев, Цеци Николовски, Трифон Лапков Напуснали: Николай Манчев, Мартин Иванов, Людмил Бенов, Симеон Александров, Мартин Павлов, Петър Петров, Александър Кордев, Валентин Благинов, Цветан Бонев Състав Разпределители: Желязко Апостолов, Делчо Раев Посрещачи: Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Цеци Николовски, Трифон Лапков Диагонали: Смилен Мляков, Иван Панков Центрове: Милослав Димов, Марк Макгивърн (Шот), Теодор Богданов Либеро: Ивайло Лалов, Дамян Колев Ст. треньор: Владимир Николов Прогноза: 2-5 място ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Петър Каракашев, Спас Байрев, Светослав Станков, Иван Станев, Брадли Гантър (Канада), Михаил Никкел (Русия), Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков Напуснали: Пламен Христов, Любослав Симеонов, Минчо Минчев, Костадин Бишуров, Венцислав Трифонов, Мартин Палийски, Петър Бъчваров, Ивайло Лалов Състав Разпределители: Светослав Станков, Иван Станев Посрещачи: Михаил Никкел (Рус), Мартин Симеонов, Илиян Божков, Александър Ляфтов (Мак) Диагонали: Спас Байрев, Брадли Гантър (Кан) Центрове: Иван Тасев, Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков Либеро: Дафин Коцаков, Петър Каракашев Ст. треньор: Атанас Петров Прогноза: 1-4 място ДОБРУДЖА Шампион: 1 път Носител на Купата на България: 2 пъти Нови: Пламен Христов (треньор), Александър Николов, Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Украйна), Александър Кордев, Самуил Василев, Михал Мониек (Полша), Велизар Чернокожев, Виктор Костадинов Напуснали: Петър Пенев (треньор), Димитър Маринков, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Мартин Мечкаров, Дамян Колев, Георги Господинов, Христо Христов, Борислав Тодоров, Невен Нешев Състав Разпределители: Денимир Димитров, Виктор Костадинов Посрещачи: Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Укр), Михал Мониек (Пол), Александър Николов Диагонали: Петър Христосков, Велизар Чернокожев Центрове: Денис Чавдаров, Теодор Йорданов, Светослав Арнаудов, Александър Кордев Либеро: Николай Тодоров, Самуил Василев Ст. треньор: Пламен Христов Прогноза: 6-9 място МАРЕК Шампион: 4 пъти Носител на Купата на България: 1 път Нови: Виктор Карагьозов (треньор), Стилян Асенов, Ивес Мутабази (Руанда), Стефан Георгиев, Цветелин Цветанов Напуснали: Иван Тасев (треньор), Димитър Дулчев, Светослав Станков, Преслав Йорданов, Алберто Славчев Състав Разпределители: Стилян Асенов, Стефан Георгиев, Хр.Костов Посрещачи: Ангел Велков, Станислав Величков, Светослав Иванов, Катбарт Малинга (Уган), Цветелин Цветанов Диагонали: Ивес Мутабази (Руан) Центрове: Борислав Апостолов, Павел Душков, Любомир Янков Либеро: Георги Михайлов Ст. треньор: Виктор Карагьозов Прогноза: 6-9 място МИНьОР ПЕРНИК Шампион: 7 пъти Носител на Купата на България: 4 пъти Нови: Адриан Аначков, Камен Каменов, Милан Миланов, Любослав Симеонов, Мартин Павлов, Георги Левенов, Мирослав Петров, Кристиян Богданов Напуснали: Виктор Костадинов, Ивайло Иванов, Николай Грахльов, Иван Дамянов, Кристофър Петров, Мартин Цветков Състав Разпределители: Александър Петров, Павел Иванов Посрещачи: Пламен Драгиев, Камен Каменов, Милан Миланов, Мартин Павлов, Юлиан Петров Диагонали: Любослав Симеонов, Мирослав Петров Центрове: Иван Дамянов, Адриан Аначков, Георги Левенов Либеро: Антонио Мирославов, Методи Методиев, Кристиян Богданов Ст. треньор: Петър Драгиев Прогноза: 10-11 място ЧЕРНО МОРЕ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Димитър Пангаров (треньор), Азизбек Исмаилов (Русия), Христо Христов, Николай Миронов Напуснали: Виктор Карагьозов (треньор), Стефан Георгиев, Александър Илиев, Явор Генов Състав Разпределители: Азизбек Исмаилов (Рус), Георги Ботев, Йоан Кайряков Посрещачи: Калоян Балабанов, Симеон Димитров, Емилиян Георгиев, Димитър Василев Диагонали: Стефан Иванов, Милен Петков Центрове: Николай Колев, Траян Иванов, Йордан Атанасов, Николай Миронов Либеро: Христо Христов, Мартин Иванов Ст. треньор: Димитър Пангаров Прогноза: 10-11 място ДУНАВ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Евгени Григоров, Антон Василиев, Данаил Милушев, Иван Петров, Васил Атанасов Напуснали: Иван Иванов, Калоян Канев, Христо Костов, Атанас Митев, Здравко Живков, Радослав Пенев Състав Разпределители: Евгени Григоров, Константин Нечев Посрещачи: Иван Петров, Костадин Стойков, Ангел Павлов, Стоян Вулджев Диагонали: Данаил Милушев, Цанко Цанков Центрове: Васил Атанасов, Милен Минчев, Владимир Христов Либеро: Антон Василиев, Симеон Добрев Ст. треньор: Петър Шопов Прогноза: 6-9 място ДЕЯ СПОРТ БУРГАС Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Весела Братоева (треньор), Мирослав Братанов, Кристофър Петров, Георги Михалев, Дейвид Кръстев Напуснали: Петър Дочев (треньор), Костадин Николов, Красен Николов, Стоян Самунев, Тодор Димитров, Павел Пенев Състав Разпределители: Александър Борисов, Никола Ковачевски Посрещачи: Мирослав Братанов, Георги Михалев, Дейвид Кръстев, Стоян Златев, Мартин Христов Диагонали: Георги Петров Центрове: Кристофър Петров, Георги Димитров Либеро: Христо Велков Ст. треньор: Весела Братоева Прогноза: 12 място







Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"

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