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Кой трябва да замени Пламен Константинов начело на мъжкия национален отбор?
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Волейбол

Вижте всички волейболисти, които ще играят в Суперлигата на България

19 октомври 2018 | 15:06
Вижте всички волейболисти, които ще играят в Суперлигата на България

ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2018/2019

НЕФТОХИМИК

Шампион: 3 пъти

Носител на Купата на България: 4 пъти

Нови: Любомир Агонцев, Стоян Самунев, Савелий Поздняков (Русия), Мартин Иванов, Александър Симеонов, Дмитрий Яковлев (Русия)

Напуснали: Валентин Братоев, Жани Желязков, Светослав Томов, Васил Атанасов

Състав

Разпределители: Георги Братоев, Димо Димов, Любомир Агонцев

Посрещачи: Александър Симеонов, Савелий Поздняков (Рус), Георги Петров, Андрей Николов, Денис Карягин

Диагонал: Петър Христов, Дмитрий Яковлев (Рус)

Центрове: Илия Петков, Стоян Самунев, Николай Къртев

Либеро: Теодор Салпаров, Мартин Иванов

Ст. треньор: Найден Найденов

Прогноза: 1-3 място

 

МОНТАНА

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Пламен Христов, Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Иван Дамянов, Анти Пойкела (Финландия), Сергей Андриевски (Русия), Виталий Бондар (Украйна)

Напуснали: Константин Абаев (Русия), Аспарух Аспарухов, Кирил Клец (Русия), Себастиан Роата (Франция), Делчо Раев, Адриан Аначков, Георги Михалев

Състав

Разпределители: Сергей Андриевски (Рус), Пламен Христов

Посрещачи: Мартин Пенев, Златко Кьосев, Леон Тончев, Георги Михалев

Диагонал: Виталий Бондар (Укр), Анти Пойкела (Фин)

Центрове: Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Борис Наков, Иван Латунов

Либеро: Добромир Иванов, Кристиян Петров

Ст. треньор: Даниел Пеев

Прогноза: 1-4 място

 

ЦСКА

Шампион: 29 пъти

Носител на Купата на България: 19 пъти

Нови: Симеон Александров

Напуснали: Станислав Петков

Състав

Разпределители: Стефан Стоянов, Владислав Станков

Посрещачи: Пламен Шекерджиев, Яни Георгиев, Ивайло Стефанов, Симеон Александров, Галин Николов, Георги Татаров

Диагонали: Венцислав Георгиев, Иван Крачев, Димитър Димитров

Центрове: Христо Цветанов, Красимир Гайдарски, Тодор Костов, Андрей Николов

Либеро: Мартин Божилов, Валентин Пейчев

Ст. треньор: Александър Попов

Прогноза: 2-5 място

 

ПИРИН РАЗЛОГ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Мирослав Живков (треньор), Любомир Телкийски, Мирослав Димитров, Тодор Димитров, Петър Петров, Виктор Копанаров, Христо Колев, Петър Бъчваров, Денис Нелсън (Ямайка)

Напуснали: Северин Димитров (треньор), Владимир Панев, Стилян Асенов, Ангел Веселинов, Петър Каракашев, Илиян Преспов, Боян Иванов, Дейвид Кръстев, Благовест Лигов, Георги Чалъков

Състав

Разпределители: Франсиско Сотелдо (Вен), Любомир Телкийски

Посрещачи: Радослав Попов, Георги Елчинов, Благовест Катранджиев, Иван Велев, Петър Петров, Тодор Димитров

Диагонали: Йордан Желязков, Денис Нелсън (Ям)

Центрове: Костадин Гаджанов, Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Мирослав Димитров

Либеро: Виктор Копанаров, Христо Колев

Ст. треньор: Мирослав Живков

Прогноза: 6-9 място

 

ЛЕВСКИ

Шампион: 15 пъти

Носител на Купата на България: 14 пъти

Нови: Марк Макгивърн (Шотландия), Делчо Раев, Ивайло Лалов, Дамян Колев, Цеци Николовски, Трифон Лапков

Напуснали: Николай Манчев, Мартин Иванов, Людмил Бенов, Симеон Александров, Мартин Павлов, Петър Петров, Александър Кордев, Валентин Благинов, Цветан Бонев

Състав

Разпределители: Желязко Апостолов, Делчо Раев

Посрещачи: Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Цеци Николовски, Трифон Лапков

Диагонали: Смилен Мляков, Иван Панков

Центрове: Милослав Димов, Марк Макгивърн (Шот), Теодор Богданов

Либеро: Ивайло Лалов, Дамян Колев

Ст. треньор: Владимир Николов

Прогноза: 2-5 място

 

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Петър Каракашев, Спас Байрев, Светослав Станков, Иван Станев, Брадли Гантър (Канада), Михаил Никкел (Русия), Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков

Напуснали: Пламен Христов, Любослав Симеонов, Минчо Минчев, Костадин Бишуров, Венцислав Трифонов, Мартин Палийски, Петър Бъчваров, Ивайло Лалов

Състав

Разпределители: Светослав Станков, Иван Станев

Посрещачи: Михаил Никкел (Рус), Мартин Симеонов, Илиян Божков, Александър Ляфтов (Мак)

Диагонали: Спас Байрев, Брадли Гантър (Кан)

Центрове: Иван Тасев, Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков

Либеро: Дафин Коцаков, Петър Каракашев

Ст. треньор: Атанас Петров

Прогноза: 1-4 място

 

ДОБРУДЖА

Шампион: 1 път

Носител на Купата на България: 2 пъти

Нови: Пламен Христов (треньор), Александър Николов, Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Украйна), Александър Кордев, Самуил Василев, Михал Мониек (Полша), Велизар Чернокожев, Виктор Костадинов

Напуснали: Петър Пенев (треньор), Димитър Маринков, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Мартин Мечкаров, Дамян Колев, Георги Господинов, Христо Христов, Борислав Тодоров, Невен Нешев

Състав

Разпределители: Денимир Димитров, Виктор Костадинов

Посрещачи: Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Укр), Михал Мониек (Пол), Александър Николов

Диагонали: Петър Христосков, Велизар Чернокожев

Центрове: Денис Чавдаров, Теодор Йорданов, Светослав Арнаудов, Александър Кордев

Либеро: Николай Тодоров, Самуил Василев

Ст. треньор: Пламен Христов

Прогноза: 6-9 място

 

МАРЕК

Шампион: 4 пъти

Носител на Купата на България: 1 път

Нови: Виктор Карагьозов (треньор), Стилян Асенов, Ивес Мутабази (Руанда), Стефан Георгиев, Цветелин Цветанов

Напуснали: Иван Тасев (треньор), Димитър Дулчев, Светослав Станков, Преслав Йорданов, Алберто Славчев

Състав

Разпределители: Стилян Асенов, Стефан Георгиев, Хр.Костов

Посрещачи: Ангел Велков, Станислав Величков, Светослав Иванов, Катбарт Малинга (Уган), Цветелин Цветанов

Диагонали: Ивес Мутабази (Руан)

Центрове: Борислав Апостолов, Павел Душков, Любомир Янков

Либеро: Георги Михайлов

Ст. треньор: Виктор Карагьозов

Прогноза: 6-9 място

 

МИНьОР ПЕРНИК

Шампион: 7 пъти

Носител на Купата на България: 4 пъти

Нови: Адриан Аначков, Камен Каменов, Милан Миланов, Любослав Симеонов, Мартин Павлов, Георги Левенов, Мирослав Петров, Кристиян Богданов

Напуснали: Виктор Костадинов, Ивайло Иванов, Николай Грахльов, Иван Дамянов, Кристофър Петров, Мартин Цветков

Състав

Разпределители: Александър Петров, Павел Иванов

Посрещачи: Пламен Драгиев, Камен Каменов, Милан Миланов, Мартин Павлов, Юлиан Петров

Диагонали: Любослав Симеонов, Мирослав Петров

Центрове: Иван Дамянов, Адриан Аначков, Георги Левенов

Либеро: Антонио Мирославов, Методи Методиев, Кристиян Богданов

Ст. треньор: Петър Драгиев

Прогноза: 10-11 място

 

ЧЕРНО МОРЕ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Димитър Пангаров (треньор), Азизбек Исмаилов (Русия), Христо Христов, Николай Миронов

Напуснали: Виктор Карагьозов (треньор), Стефан Георгиев, Александър Илиев, Явор Генов

Състав

Разпределители: Азизбек Исмаилов (Рус), Георги Ботев, Йоан Кайряков

Посрещачи: Калоян Балабанов, Симеон Димитров, Емилиян Георгиев, Димитър Василев

Диагонали: Стефан Иванов, Милен Петков

Центрове: Николай Колев, Траян Иванов, Йордан Атанасов, Николай Миронов

Либеро: Христо Христов, Мартин Иванов

Ст. треньор: Димитър Пангаров

Прогноза: 10-11 място

 

ДУНАВ

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Евгени Григоров, Антон Василиев, Данаил Милушев, Иван Петров, Васил Атанасов

Напуснали: Иван Иванов, Калоян Канев, Христо Костов, Атанас Митев, Здравко Живков, Радослав Пенев

Състав

Разпределители: Евгени Григоров, Константин Нечев

Посрещачи: Иван Петров, Костадин Стойков, Ангел Павлов, Стоян Вулджев

Диагонали: Данаил Милушев, Цанко Цанков

Центрове: Васил Атанасов, Милен Минчев, Владимир Христов

Либеро: Антон Василиев, Симеон Добрев

Ст. треньор: Петър Шопов

Прогноза: 6-9 място

 

ДЕЯ СПОРТ БУРГАС

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Весела Братоева (треньор), Мирослав Братанов, Кристофър Петров, Георги Михалев, Дейвид Кръстев

Напуснали: Петър Дочев (треньор), Костадин Николов, Красен Николов, Стоян Самунев, Тодор Димитров, Павел Пенев

Състав

Разпределители: Александър Борисов, Никола Ковачевски

Посрещачи: Мирослав Братанов, Георги Михалев, Дейвид Кръстев, Стоян Златев, Мартин Христов

Диагонали: Георги Петров

Центрове: Кристофър Петров, Георги Димитров

Либеро: Христо Велков

Ст. треньор: Весела Братоева

Прогноза: 12 място





Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"


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                  Канадската звезда на Хебър Брадли Гънтър: Поазаржик е малък град, но хората обичат отбора
                
                
                  Канадската звезда на Хебър Брадли Гънтър: Поазаржик е малък град, но хората обичат отбора

                 
                
              

              

                
                  
                  Хебър (Пазарджик) не крие амбициите си за шампионската титла
                
                
                  Хебър (Пазарджик) не крие амбициите си за шампионската титла

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Вижте всички волейболисти, които ще играят в ...
19 октомври 2018

ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2018/2019
НЕФТОХИМИК
Шампион: 3 пъти
Носител на Купата на България: 4 пъти
Нови: Любомир Агонцев, Стоян Самунев, Савелий Поздняков (Русия), Мартин Иванов, Александър Симеонов, Дмитрий Яковлев ...









							
							
						

						
						






Владо Николов: В този тим на България има неща, ...
10 октомври 2018

Бившият български национал Владимир Николов разкри, че е обмислял  сериозно възможността да направи повторно завръщане за "трикольорите"  заради проведеното съмвестно у нас и в Италия Световно първенство.  Диагоналът, ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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