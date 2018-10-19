Вижте всички волейболисти, които ще играят в Суперлигата на България

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Половинката на Рио Фърдинанд тъгува за лятото
Половинката на Рио Фърдинанд - Кейт Райт, тъгува за лятото. Актрисата сподели това с последователите си в “Инстаграм”.Блондинката качи своя снимка по бански, на която изглежда повече от ...Виж още
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Волейбол
ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2018/2019
НЕФТОХИМИК
Шампион: 3 пъти
Носител на Купата на България: 4 пъти
Нови: Любомир Агонцев, Стоян Самунев, Савелий Поздняков (Русия), Мартин Иванов, Александър Симеонов, Дмитрий Яковлев (Русия)
Напуснали: Валентин Братоев, Жани Желязков, Светослав Томов, Васил Атанасов
Състав
Разпределители: Георги Братоев, Димо Димов, Любомир Агонцев
Посрещачи: Александър Симеонов, Савелий Поздняков (Рус), Георги Петров, Андрей Николов, Денис Карягин
Диагонал: Петър Христов, Дмитрий Яковлев (Рус)
Центрове: Илия Петков, Стоян Самунев, Николай Къртев
Либеро: Теодор Салпаров, Мартин Иванов
Ст. треньор: Найден Найденов
Прогноза: 1-3 място
МОНТАНА
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Пламен Христов, Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Иван Дамянов, Анти Пойкела (Финландия), Сергей Андриевски (Русия), Виталий Бондар (Украйна)
Напуснали: Константин Абаев (Русия), Аспарух Аспарухов, Кирил Клец (Русия), Себастиан Роата (Франция), Делчо Раев, Адриан Аначков, Георги Михалев
Състав
Разпределители: Сергей Андриевски (Рус), Пламен Христов
Посрещачи: Мартин Пенев, Златко Кьосев, Леон Тончев, Георги Михалев
Диагонал: Виталий Бондар (Укр), Анти Пойкела (Фин)
Центрове: Валентин Благинов, Стефан Чавдаров, Борис Наков, Иван Латунов
Либеро: Добромир Иванов, Кристиян Петров
Ст. треньор: Даниел Пеев
Прогноза: 1-4 място
ЦСКА
Шампион: 29 пъти
Носител на Купата на България: 19 пъти
Нови: Симеон Александров
Напуснали: Станислав Петков
Състав
Разпределители: Стефан Стоянов, Владислав Станков
Посрещачи: Пламен Шекерджиев, Яни Георгиев, Ивайло Стефанов, Симеон Александров, Галин Николов, Георги Татаров
Диагонали: Венцислав Георгиев, Иван Крачев, Димитър Димитров
Центрове: Христо Цветанов, Красимир Гайдарски, Тодор Костов, Андрей Николов
Либеро: Мартин Божилов, Валентин Пейчев
Ст. треньор: Александър Попов
Прогноза: 2-5 място
ПИРИН РАЗЛОГ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Мирослав Живков (треньор), Любомир Телкийски, Мирослав Димитров, Тодор Димитров, Петър Петров, Виктор Копанаров, Христо Колев, Петър Бъчваров, Денис Нелсън (Ямайка)
Напуснали: Северин Димитров (треньор), Владимир Панев, Стилян Асенов, Ангел Веселинов, Петър Каракашев, Илиян Преспов, Боян Иванов, Дейвид Кръстев, Благовест Лигов, Георги Чалъков
Състав
Разпределители: Франсиско Сотелдо (Вен), Любомир Телкийски
Посрещачи: Радослав Попов, Георги Елчинов, Благовест Катранджиев, Иван Велев, Петър Петров, Тодор Димитров
Диагонали: Йордан Желязков, Денис Нелсън (Ям)
Центрове: Костадин Гаджанов, Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Мирослав Димитров
Либеро: Виктор Копанаров, Христо Колев
Ст. треньор: Мирослав Живков
Прогноза: 6-9 място
ЛЕВСКИ
Шампион: 15 пъти
Носител на Купата на България: 14 пъти
Нови: Марк Макгивърн (Шотландия), Делчо Раев, Ивайло Лалов, Дамян Колев, Цеци Николовски, Трифон Лапков
Напуснали: Николай Манчев, Мартин Иванов, Людмил Бенов, Симеон Александров, Мартин Павлов, Петър Петров, Александър Кордев, Валентин Благинов, Цветан Бонев
Състав
Разпределители: Желязко Апостолов, Делчо Раев
Посрещачи: Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Цеци Николовски, Трифон Лапков
Диагонали: Смилен Мляков, Иван Панков
Центрове: Милослав Димов, Марк Макгивърн (Шот), Теодор Богданов
Либеро: Ивайло Лалов, Дамян Колев
Ст. треньор: Владимир Николов
Прогноза: 2-5 място
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Петър Каракашев, Спас Байрев, Светослав Станков, Иван Станев, Брадли Гантър (Канада), Михаил Никкел (Русия), Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков
Напуснали: Пламен Христов, Любослав Симеонов, Минчо Минчев, Костадин Бишуров, Венцислав Трифонов, Мартин Палийски, Петър Бъчваров, Ивайло Лалов
Състав
Разпределители: Светослав Станков, Иван Станев
Посрещачи: Михаил Никкел (Рус), Мартин Симеонов, Илиян Божков, Александър Ляфтов (Мак)
Диагонали: Спас Байрев, Брадли Гантър (Кан)
Центрове: Иван Тасев, Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Георги Чалъков
Либеро: Дафин Коцаков, Петър Каракашев
Ст. треньор: Атанас Петров
Прогноза: 1-4 място
ДОБРУДЖА
Шампион: 1 път
Носител на Купата на България: 2 пъти
Нови: Пламен Христов (треньор), Александър Николов, Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Украйна), Александър Кордев, Самуил Василев, Михал Мониек (Полша), Велизар Чернокожев, Виктор Костадинов
Напуснали: Петър Пенев (треньор), Димитър Маринков, Христо Енков, Жулиен Георгиев, Мартин Мечкаров, Дамян Колев, Георги Господинов, Христо Христов, Борислав Тодоров, Невен Нешев
Състав
Разпределители: Денимир Димитров, Виктор Костадинов
Посрещачи: Ивайло Иванов, Игор Антонюк (Укр), Михал Мониек (Пол), Александър Николов
Диагонали: Петър Христосков, Велизар Чернокожев
Центрове: Денис Чавдаров, Теодор Йорданов, Светослав Арнаудов, Александър Кордев
Либеро: Николай Тодоров, Самуил Василев
Ст. треньор: Пламен Христов
Прогноза: 6-9 място
МАРЕК
Шампион: 4 пъти
Носител на Купата на България: 1 път
Нови: Виктор Карагьозов (треньор), Стилян Асенов, Ивес Мутабази (Руанда), Стефан Георгиев, Цветелин Цветанов
Напуснали: Иван Тасев (треньор), Димитър Дулчев, Светослав Станков, Преслав Йорданов, Алберто Славчев
Състав
Разпределители: Стилян Асенов, Стефан Георгиев, Хр.Костов
Посрещачи: Ангел Велков, Станислав Величков, Светослав Иванов, Катбарт Малинга (Уган), Цветелин Цветанов
Диагонали: Ивес Мутабази (Руан)
Центрове: Борислав Апостолов, Павел Душков, Любомир Янков
Либеро: Георги Михайлов
Ст. треньор: Виктор Карагьозов
Прогноза: 6-9 място
МИНьОР ПЕРНИК
Шампион: 7 пъти
Носител на Купата на България: 4 пъти
Нови: Адриан Аначков, Камен Каменов, Милан Миланов, Любослав Симеонов, Мартин Павлов, Георги Левенов, Мирослав Петров, Кристиян Богданов
Напуснали: Виктор Костадинов, Ивайло Иванов, Николай Грахльов, Иван Дамянов, Кристофър Петров, Мартин Цветков
Състав
Разпределители: Александър Петров, Павел Иванов
Посрещачи: Пламен Драгиев, Камен Каменов, Милан Миланов, Мартин Павлов, Юлиан Петров
Диагонали: Любослав Симеонов, Мирослав Петров
Центрове: Иван Дамянов, Адриан Аначков, Георги Левенов
Либеро: Антонио Мирославов, Методи Методиев, Кристиян Богданов
Ст. треньор: Петър Драгиев
Прогноза: 10-11 място
ЧЕРНО МОРЕ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Димитър Пангаров (треньор), Азизбек Исмаилов (Русия), Христо Христов, Николай Миронов
Напуснали: Виктор Карагьозов (треньор), Стефан Георгиев, Александър Илиев, Явор Генов
Състав
Разпределители: Азизбек Исмаилов (Рус), Георги Ботев, Йоан Кайряков
Посрещачи: Калоян Балабанов, Симеон Димитров, Емилиян Георгиев, Димитър Василев
Диагонали: Стефан Иванов, Милен Петков
Центрове: Николай Колев, Траян Иванов, Йордан Атанасов, Николай Миронов
Либеро: Христо Христов, Мартин Иванов
Ст. треньор: Димитър Пангаров
Прогноза: 10-11 място
ДУНАВ
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Евгени Григоров, Антон Василиев, Данаил Милушев, Иван Петров, Васил Атанасов
Напуснали: Иван Иванов, Калоян Канев, Христо Костов, Атанас Митев, Здравко Живков, Радослав Пенев
Състав
Разпределители: Евгени Григоров, Константин Нечев
Посрещачи: Иван Петров, Костадин Стойков, Ангел Павлов, Стоян Вулджев
Диагонали: Данаил Милушев, Цанко Цанков
Центрове: Васил Атанасов, Милен Минчев, Владимир Христов
Либеро: Антон Василиев, Симеон Добрев
Ст. треньор: Петър Шопов
Прогноза: 6-9 място
ДЕЯ СПОРТ БУРГАС
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Весела Братоева (треньор), Мирослав Братанов, Кристофър Петров, Георги Михалев, Дейвид Кръстев
Напуснали: Петър Дочев (треньор), Костадин Николов, Красен Николов, Стоян Самунев, Тодор Димитров, Павел Пенев
Състав
Разпределители: Александър Борисов, Никола Ковачевски
Посрещачи: Мирослав Братанов, Георги Михалев, Дейвид Кръстев, Стоян Златев, Мартин Христов
Диагонали: Георги Петров
Центрове: Кристофър Петров, Георги Димитров
Либеро: Христо Велков
Ст. треньор: Весела Братоева
Прогноза: 12 място
Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"
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