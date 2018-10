Тенис Тайбрекове във финалния сет вече и на “Уимбълдън” 19 октомври 2018 | 14:06 - Обновена 0 0 0 0 3 Организаторите на тенис турнира от “Големия шлем” “Уимбълдън” обявиха нови правила за следващия сезон - вече ще се играят тайбрекове в последния сет, но при евентуално равенство 12:12. Както може да се очаква, целта е да се избегнат резултати от типа 26:24 в петата част, както беше тази година между Кевин Андерсън и Джон Иснър на полуфиналите. AELTC announces introduction of final set tie-break for The Championships 2019: https://t.co/r0uPDEABn5#Wimbledon pic.twitter.com/PHsgliAwTF — Wimbledon (@Wimbledon) October 19, 2018 “Дойде времето за въвеждането на тайбрек в последния сет, когато вече е нормално и резултатът го позволява”, обявиха от “Ол Инглънд Лоун Тенис Клъб”, именно поради което “дългият гейм” ще започне след 12:12. Тазгодишният двубой между Андерсън и Иснър бе вторият най-дълъг в историята на турнира, като 33-годишният американец бе въвлечен и в най-дългия - през 2010-а срещу Никола Маю, когато в петия сет гигантът спечели със 70:68. 6-6... too short.



70-68... too long.



12-12? pic.twitter.com/ts2jDX0Ab1 — Stephen Molloy (@Stephen_Molloy) October 19, 2018 Промяната ще бъде в сила във всички направления на турнира - в квалификациите, при мъжете, при жените, при двойките, при юношите и при смесените двойки. Така "Уимбълдън" ще стане вторият турнир от "Големия шлем", въвел тайбрек в решителния сет, макар и при 12:12. На US Open това е факт при обичайния резултат 6:6 в петата част при мъжете и в третата при дамите.

