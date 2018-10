Ракетата се изправя срещу китайски талант в English Open

Най-новият китайски суперталант в снукъра пробива на голямата сцена със звучна победа 4:2 над Нийл Робъртсън и класиране на четвъртфиналите на Откритото първенство на Англия. Хонгао Луо ще има невероятната възможност едва на 18-годишна възраст да премери сили с идола си Рони О’Съливан за дебют на ранкинг полуфинал.

Хонгао се наслаждава на първия си сезон при професионалистите, след като спечели тур карта, благодарение на триумфа си в шампионата на новософрмираната федерация WSF, чиято цел е да лобира за включване на билярдните спортове на Олимпийски игри.

It's been a bad day for the big guns... Williams OUT Trump OUT Higgins OUT Robertson OUT Murphy OUT Hawkins OUT #EnglishOpen @BetVictor pic.twitter.com/jW6fhuAQis

Хонгао, с прякор Виртуоза, заради отличните си умения като пианист, вече “взе скалповете” на Адам Дъфи, Стюърт Карингтън, Антъни Макгил и Робъртсън. Срещу Гръмотевицата от Австралия той направи брейкове от 69, 56 и 74, за да постигне най-голямата победа във все още кратката си кариера.

Защитаващият титлата си О’Съливан нямаше проблеми при победата с 4:1 над Еден Шарав със серии 76, 72, 59 и 72. Както е известно, Гения от Чигуел реализира максимален брейк от 147 точки във втората си победа в Кроули, след като малко по-рано това бе направил и Тепчая Ун-Ну.

Ronnie O'Sullivan sinks 72 and 59 breaks in the final frame to round off 4-1 win over Eden Sharav for the quarter finals.



A clash with either Neil Robertson or rising Chinese star Luo Honghao awaits tomorrow! #EnglishOpen @BetVictor pic.twitter.com/8HyY0pdofQ