ЛеБрон вкара 26 в дебюта си, но Лейкърс загубиха

33-годишният Джеймс вкара 26 точки за 37 минути и допълни статистиката си с 12 борби, 6 асистенции, 1 отнета топка и 6 грешки. Джеймс стреля 9/13 за 2 точки, 0/4 от тройката и 8/9 от наказателната линия, а най-атрактивните му изпълнения бяха две гръмотевични забивки.

ЛеБрон пристигна в Лейкърс през лятото, подписвайки четиригодишен договор на обща стойност $153 милиона и за първи път в кариерата си на професионалист напусна Източната конференция. Крилото обаче продължи традицията да започва с нов отбор със загуба и вече е 0-4 в първите си мачове за новие си тимове - загуби при дебюта си за Маями, както и двата пъти в Кливланд.

Гостите от Калифорния започнаха добре и поведоха с 10 точки разлика още през първата част, но в последствие Трейл Блейзърс изравниха играта и настигнаха съперника си, за да обърнат нещата в своя полза за 31:34 след 12 минути и 63:65 на полувремето. Мачът бе равностоен през третата четвърт и Ел Ей на няколко пъти пак повеждаше в резултата, но преди последната част домакините пак бяха напред - 91:93. Те се откъснаха на по-голяма дистанция при 100:107 седем минути преди сирената, а след това увеличиха дистанцията до 104:114 и повече не погледнаха назад, за да затворят двубоя при 119:128.

Деймиън Лилърд с 28 точки и СиДжей МакКълум с 21 бяха топреалзиаторите от стартовата петица на Блейзърс, докато лятното попълнение Ник Стаускас впечатли с 24 точки от пейката (5/8 от тройката). Еван Търнър също се включи силно с 13 точки и 6 асистенции като резерва.

