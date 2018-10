Марадона ще се изяснява с Меси

През седмицата Диего Марадона отправи сериозни критики към Лионел Меси и заяви, че той не притежава лидерски качества. "Няма смисъл да искаш да направиш лидер човек, който ходи 20 пъти до тоалетната преди мач. Трябва да се смени Меси като лидер, какъвто искаме да е, но той няма да бъде такъв. Стига сме го обожествявали”, призова Марадона пред Fox Sports, а думите му предизвикаха широк отзвук.

Днес обаче адвокатът на Дон Диего Матиас Морла съобщи, че аржентинската легенда ще се свърже с Меси, за да му обясни какво е имал предвид. Според него, медиите са интерпретирали грешно казаното от Марадона.

Word is that Diego Maradona is planning a public apology to Messi for his statements earlier in the week.



Can't come soon enough. pic.twitter.com/OwiYxTTkYs