Ман Юнайтед и Ливърпул влизат в спор за крило на ПСВ Айндховен

Изгряващата звезда на ПСВ Айндховен Стивън Бергвайн е обект на сериозен интерес от английските грандове Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Двата клуба следят крилото от няколко месеца и може да се очаква да отправят оферти още през януари, информира "De Telegraaf".

21-годишният нападател има 4 гола в първите 8 кръга в Ередивизие, а "филипсите" се движат без грешка и оглавяват класирането с пълен актив от 24 точки. Наскоро Бергвайн дебютира и за националния отбор на Холандия.

