Атлетико навива Симеоне за нов договор

Клубното ръководство на Атлетико Мадрид ще се постарае да убеди Диего Симеоне да удължи договора си. Това разкри спортният директор Анхел Хил Марин.

"За всички страни ще е най-добре да Симеоне да подпише нов контракт. Диего със сигурност остава при нас през този сезон и целия следващ, но нашето желание е да продължим сътрудничеството си. Искаме да продължим да развиваме проекта", заяви Хил Марин.

Diego Simeone renewing contract at #AtleticoMadrid 'would be best for everyone', says club CEO Miguel Angel Gil Marin https://t.co/4i27yN5A1R pic.twitter.com/9Wf4gVak6B