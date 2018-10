Уест Хам готви оферта за Жиру

Нападателят на Челси Оливие Жиру може да смени отбора след отварянето на трансферния прозорец, пише "Mirror". Французинът се конкурира с Алваро Мората за титулярно място на "Стамфорд Бридж", но в 7 мача от Премиър лийг не е отбелязал нито един гол.

Договорът на Жиру със "сините" е за още една година, затова от Уест Хам вярват, че привличането му не би било трудно, стига самият футболист да пожелае да смени обстановката.

Olivier Giroud believes Chelsea are the No.1 club in England. pic.twitter.com/bn1dGW0tXH