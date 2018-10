Роберто Мартинес посочи кой е най-добрият трансфер за сезона

Селекционерът на Белгия Роберто Мартинес смята, че преминаването на белгийския халф Аксел Витсел от Тианджин Куанджиан в Борусия (Дортмунд) за сумата от 20 млн. евро е най-добрият трансфер от изминалото лято.

“Най-добрият трансфер в света за този сезон е този на Аксел Витсел в Борусия (Дортмунд). Той е най-добрата инвестиция в европейския футбол. Това, което носи за тима за относително малката сума от 20 млн. евро, го прави най-доброто попълнение за този трансферен преиод. Дортмунд заслужава огромно признание за привличането на Аксел. Той беше изчезнал от полезрението в Китай. Знаех, че ще успее”, заяви пред “Билд” Мартинес за един от своите избраници в белгийския национален отбор.

