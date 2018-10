Буфон: Мбапе заслужава Златната топка

Вратарят Джанлуиджи Буфон смята, че съотборникът му в Пари Сен Жермен Килиан Мбапе, който е сред главните претенденти за Златната топка, заслужава да спечели приза още тази година.

“Предвид качествата му, какво показва на терена и колко решаващ беше по време на Мондиала, той заслужава Златната топка. Не мога да кажа обратното. В Италия той е сравняван с Роберто Баджо, Алесандро Дел Пиеро и Франческо Тоти. Разполага с изключителен талант и технически умения, които рядко съм виждал. Феноменален е. И ако продължава да иска да е най-добрият и запази нормалното си поведение, той може да остане такъв за много дълго време”, заяви Буфон пред френското предаване Tout le Sport.

