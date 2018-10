Бойни спортове Посетете зрелищната първа галавечер на Muay Thai Grand Prix Bulgaria! (снимки и видео) 18 октомври 2018 | 15:30 - Обновена 0 0 0 0 0 България има удоволствието да домакинства за първи път на най-голямата британска верига за муай тай и кикбокс - Muay Thai Grand Prix (MTGP) на 2 ноември от 20:00 часа в софийската зала "Универсиада". (Kупете билети тук!)

Събитието ще се състои от предварителен турнир - The road to MTGP, който ще включва 8 срещи между по-начинаещи състезатели, играещи по професионалните правилници на муай тай и кикбокс с някои ограничения, предвид опита им, както и от основен турнир, съставен от 8 срещи с 90% от елита на българския кикбокс и муай тай. Срещите са: 1. Бранимир Балинов - "Йорк" Варна vs. Найден Шинев " Сезан " Стара загора - 3*2 минути К1 57 kг

2. Тихомир Йорданов "Самурай " Бургас vs. Христос Груснадакис - A.C Аполон, Кипър - 3*2 K1 63.5 кг

3. Мартин Аксел " Спарта" Монтана vs. Атанас Жеков "Йорк" Варна - 3*2 минути К1 57 кг

4. Полина Галинова "Шуменска крепост" Шумен vs. Кристина Поспишилова - 3*3 минути К1 60 кг

5. Даниел Дянков "Хан Аспарух" София vs. Георги Николов "Friends" София - 3*2 минути К1 67 кг

6. Чавдар Папарков "Глори про тийм" Стара загора vs. Констандинос Вартоломаю "Fight and fitness " Кипър - 69 кг К1 3*2 минути

7. Даниел Войнов "Калоян Ладимекс" Перник vs. Алекс Цветанов "Спарта" Монтана - 57 кг К1 3*2 минути

8. Теодор Гаврилов "Хан Аспарух" София vs. Яни Янчев " Вокил" Варна - 67 кг муай тай Б клас *Файт картата не е окончателна и подлежи на промени. Целта на този турнир е да се обиграват на професионалната сцена прохождащи състезатели, които да натрупат опит и самочувствие и съответно, ако се докажат, да играят на основните турнири на MTGP за страната. Такъв турнир се планира преди всяко MTGP, за да може младите състезатели да играят колкото могат повече мачове. Мuay Тhai Grand Prix се състои от две направления - Muay Тhai Grand Prix (MTGP), което развива спорта муай тай и Кickboxing Grand Prix (KGP), което съответно развива спорта К1 кикбокс. Мuay Thai Grand Prix се организира от "Муай тай Гран при България", франчайз на MTGP за страната. Планира се да се провеждат 3 събития на година в България - две по-мащабни - едното в София, другото в друг голям град и третото - по-малко по мащаб, само Тhe road to MTGP, в по-малък град. С това се цели да се популяризират спортовете кикбокс и муай тай и да се направят по-масови и по-достъпни за хората. Също така идеята е да се "извадят" тези два все по-популярни по света спорта от стереотипа на агресията, "уличните боеве" и пряката корелация между престъпността, проявите на лошо поведение и бойните спортове. Цялата основна карта мачове на Muay Thai Grand Prix Bulgaria ще бъде излъчена по fite.tv - един от най-големите сайтове и оператори за PPV гледане. Мuay thai grand prix е най-голямата верига за кикбокс и муай тай във Великобритания. Създадена е през 2015 година от Philip Tieu и Kieran Keddle , които преди това имат организирани над 30 подобни мероприятия. Мuay thai grand prix вече има 20 състезания в Англия (Лондон, Бирмингам), Франция, Швейцария, Ирландия, Гърция, а от следващата година в Канада и Австралия. Поканени са да организират ексклузивно бойно събитие на състезанието Гран при на Абу Даби във Формула 1 на 24.11.2018. През 2017-а правят муай тай събитие пред 30000 човека в Багдад, а за 2019-а са поканени да направят такива и на Канарските острови и остров Реюниън. МTGP се отличава с високо качество на боевете, красиво визуално оформление и силен маркетинг. Амбицията на промоцията е да стане водещата световна организация за муай тай и кикбокс. Мuay Тhai Grand Prix основна схема, мачове: 1. Георги Далакманов от клуб "Самурай" Бургас - Теодор Христов от клуб "Боил" Варна Георги е многократен републикански шампион по кикбокс и муай тай за юноши, както и световен шампион по муай тай за юноши. Срещу него ще се изправи Теодор Христов от клуб "Боил" Варна. Той е многократен републикански шампион, два пъти сребърен медалист от световни първенства по кикбокс, бронзов медалист от европейско първенство по кикбокс, шампион и носител на пояса на веригата Castle gladiators. Този мач ще е във формат 3 рунда по 3 минути в стил К1, категория до 72.5 кг. 2. Джеймс Бърд от клуб " Team tieu" Лондон - Дмитрис Цейранидис от клуб "Paphos" Кипър - 3 рунда по 3 минути, Full thai rules, 57 kg Това е мач между двама изключително технични муай тай състезатели от Англия и Кипър.

Джеймс е представител на една от най-силните школи в Лондон, Тeam tieu, все по- актуален боец на тяхната сцена. Дмитрис е младата звезда на кипърския муай тай с над 26 професионални мача, на 19 години. Това се очертава като една от най-техничните и обещаващи срещи на вечерта. 3. Йордан Янков от Бургас - Христомир Ранчев от Стара Загора Това е реванш между двама от най-опитните и опасни кикбоксьори в България. Йордан -

Руснака е една от още играещите легенди на родния боен спорт, с над 40 професионални мача. Той е три пъти cветовен шампион по муай тай, три пъти eвропейски шампион по муай тай, два пъти сребърен световен медалист по кикбокс, балкански шампион на Wako pro по К1, европейски шампион на EFN лига Muay thai, европейски финалист по Санда, шампион на Pro fight лига. Христомир е многократен републикански шампион по кикбокс и муай тай, трето място европейско първенство по кикбокс К1, световен шампион за юноши по муай тай, балкански шампион за професионалисти. Изключителен двубой в категория 82.5 кг, 3*3 минути, стил К1. 4. Стефан Петков от клуб " Армеец" в София срещу Шевкед Черкез от клуб "Тeam Tieu" в Лондон

Това е една от най-напрегнатите и технични срещи на вечерта между един от най-опитните български муай тай състезатели и съответно топ 5 боец в категорията си в Англия. Стефан е един от най-рутинираните и опитни български муай тай състезатели, балкански шампион по К1, европейски и световен шампион по муай тай. От него може да очакваме само технична, красива среща и силен характер. Срещу него ще излезе Шевкед Черкез, който е един от топ състезателите в този спорт на Острова с над 22 професионални мача по правилата на К1 и муай тай. Шевкед е агресивен състезател с атрактивна техника, изключително опасен на ринга. Очаква ни много красив мач, тежък, това е подарък за българската публика, която ще се наслади на истински муай тай. Мачът ще е в категория 72 кг, стил муай тай, 3*3 минути. 5. Християн Корунчев от клуб "Армеец" в София - Радослав Костов от "Боил" във Варна Християн е: WMF ввропейски шампион по муай тай 2016 г

WAKO световен шампион по кикбокс 2017 г

WMF световен шампион по муай тай 2018 г Радослав е: Многократен държавен шампион юноши и мъже.

Многократен победител на балканско първенство и световни купи wako

Трето място европейско първенство wako

Световен шампион wako (ЮСВ) Този двубой е за републиканската титла АМ в категория 75 кг, 3*3 К1 стил. Очаква се много напрегнат и равностоен мач между двамата най-добри в този стил и категория в България. 6. Антон Петров от клуб " Хан Аспарух" в София - Севдалин Славов от клуб "Martial animals" - 3*3 муай тай, 67 кг.



Това е основната муай тай среща за вечерта между двамата най-добри състезатели в категорията у нас. Антон е двукратен европейски , световен шампион за аматьори по муай тай, както и най-успелият български професионален муай тай състезател. Има титли европейска на ЕFN и световна на WMC-I1. , както и участия на някои от най-големите световни форуми по муай тай и к1 кикбокс. Севдалин е европейски и световен шампион по муай тай за аматьори, млад и много техничен състезател от Стара Загора. Това се очертава като оспорван и равностоен мач, опитът на международната сцена срещу желанието и мотивацията на по-младия състезател. 7. Даниел Илиев от клуб "Savage 13" в София - Юсуф Саиди от клуб "JM boxing" във Франция

Това е битката за европейския пояс на М, 5*3 минути К1 стил Даниел Илиев е най-обичаният и популярен състезател в София, млад, мотивиран боец с 13 професионални мача по кикбокс и муай тай. Даниел има стабилна кариера в МMA , когато минава в света на кикбокса. Втори на световно по муай тай е, носител на световния колан на SFC. Много силен физически състезател, пред най-голямото предизвикателство в кариерата му. Юсуф е един от най-опитните френски бойци, с над 39 мача, само 5 от тях загуби. Многократен шампион на Франция по кикбокс и муай тай, световен шампион за аматьори по муай тай, световен

шампион по К1, многократен участник в големи турнири по кикбокс и муай тай. Опасен и много опитен съперник. Това ще е равностоен двубой с голям залог - европейската KGP титла. 8. Атанас Божилов от клуб "Самурай" в Бургас - Янакис Пападопулос от Гърция Основната среща на гала вечерта, 5*3 минути К1 за световната титла на КGP. Атанас е капитан на националния отбор по кикбокс на България , сребърен медалист от европейско и световно първенство по кикбокс, носител на Световна купа в същия спорт. Той е един от най-обичаните и технични български състезатели. Този мач е още една възможност Атанас да покаже класата си срещу тежък противник. Янакис Пападопулос е на 21 години, вече с 12 мача в професионалния си актив, WKF шампион на Гърция, редовен участник на Muay Thai Grand Prix Greece, мотивиран, силен и упорит състезател. За него този мач и тази титла са голямата стъпка в кариерата му на боец. Очакват ни напрегнати 5 рунда, в които и двамата бойци ще дадат всичко от себе си, за да сложат колана на Muay Thai Grand Prix на кръста си! Muay Thai Grand Prix работи пряко с Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, за да гарантира професионализма на събитието. Ползват се техни сертифицирани съдии от най-високо ниво. Охраната е възложена на професионална фирма с дългогодишен опит, техен сериозен партньор. Всички състезатели подписват договори и декларации за участие минават медицински преглед и трябва да предоставят актуална застраховка за събитието.

