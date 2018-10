Франция Анри: Венгер и Гуардиола са моите вдъхновения като треньор 18 октомври 2018 | 13:46 - Обновена 0 0 0 0 1 Новият наставник на Монако Тиери Анри посочи треньорите си в Арсенал и Барселона, съответно Арсен Венгер и Джосеп Гуардиола, като фигурите, които са повлияли за неговото развитие като треньор. “Учил съм се от тези, с които съм работил, независимо дали това е било предизвикателство за мен, или понякога те да са правили погрешното нещо. Арсен отключи толкова много неща в ума ми - какво означава да си професионалист, как да се представиш. Учиш се от хората, но трябва да вложиш и твоя комбинация в това. За мен Пеп е еталонът. Научих се отново как се играе играта, когато отидох в Барселона под негово ръководство. С Пеп можеш да си говориш само за футбол и той няма да отиде да си легне. Ти ще заспиш, а той ще продължи да говори. Той е много напред в играта. Thierry Henry has learned plenty of lessons from Arsene Wenger and Pep Guardiola! https://t.co/sxQ3y5TZYe pic.twitter.com/YqjPd9LEkv — Goal (@goal) October 17, 2018 За мен, когато дойде офертата от Монако, беше логично да я приема. Тук е мястото, откъдето тръгнах. Клубът винаги ще заема голямо място в моето сърце, така че да мога да дойда тук и да започна отново, е сбъдната мечта. Според мен треньорът трябва да прави играчите по-добри. Това е най-важното нещо. Развитието на играчите е успехът за мен”, заяви Анри на първата си пресконференция като старши треньор на Монако. The best moments from @ThierryHenry's first press conference as AS Monaco coach are right here #WelcomeCoach #ForeverMonaco pic.twitter.com/lc0RCBdlax — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 18, 2018

Още по темата

0 0 0 0 1 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 915 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1