Ювентус ме изрита заради Кристиано, оплака се Ел Пипита

“Още в деня на финала за Купата на Италия усетих, че нещо се е развалило в отношенията ни”, отчете Ел Пипита пред Gazzetta dello Sport. Във въпросната среща той беше оставен на пейката.



“И след това Юве взе

Higuain: "Juventus helped me to win more. They are a a war machine and they get you ready for that." pic.twitter.com/HvkSWtakS5 — Juvefc.com (@juvefcdotcom) October 18, 2018

“Дадох всичко от себе си за Юве, спечелих много трофеи, но пристигна Кристиано. Клубът искаше да вдигне нивото си и ми казаха, че не мога повече да остана. Опитваха се да намерят решение за моя въпрос и най-добрият вариант се оказа Милан”, каза още аржентинецът.



Независимо случилото се, Игуаин не храни лоши чувства към шампионите: “Не съм настроен реваншистки, защото там като цяло се държаха добре с мен. Харесвам Ювентус. Съотборниците и феновете се отнасяха уважително към мен, но пак казвам, че не съм искал да си ходя. Но пък и Милан набързо ме убеди и веднага се влюбих в клуба”.

#Juventus player loans income down €2.3m (22%) from €10.8m to €8.5m in 2017/18, though this will increase to €27m in 2018/19 (Higuain to Milan €15m, Pjaca to Fiorentina €6m and Audero to Sampdoria €6m). pic.twitter.com/DRAe34J5wP — Swiss Ramble (@SwissRamble) October 17, 2018

Игуаин има идея какво от играта на "старата госпожа" би искал да види и в миланския тим. "Какво бих взаимствал от Ювентус ли? Там те вкарват и печелят, докато ние сега сме отбор, който умее да реализира, но пък по-скоро преследва успехи с по 6:3 или 7:4. Желанието ни е да отбелязваме и да триумфираме по начина, в който в Торино го правят - с нужната нагласа в дефанзивен план. Длъжни сме да се научим да реализираме и веднага да "затваряме" срещите по същия начин, както Юве го прави. Този отбор е военна машина. И те усещат напрежение, когато съперникът им вкарва, но досега никой не е успял да им отмъкне Скудетото", завърши аржентинецът.

