Втора лига Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига 18 октомври 2018 | 12:10 0 0 0 0 0



Първенство на България, Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:

20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч. ОФК Несебър - ФК ЦСКА 1948

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Христо Тенев Недялков



20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Пирин (Блград)

ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Йордан Иларионов Дурчев



20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.

ФК Локомотив 1929 (София)- ФК Литекс

ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Стефан Демирев Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов



20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава 1927 (Радомир)

ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Юлиян Тошков Тодоров

4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Любомир Йорданов Войков



20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ОФК Поморие

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

СН: Цветан Борисов Трифонов



20 Окт 2018 г. Събота 18:00 ч.

Монтана - ФК Кариана (Ерден)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Галина Лазарова Донева



21 Окт 2018 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 (Добрич) - ФК Арда (Кърджали)

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Красимир Иванов Василев



21 Окт 2018 г. Неделя 16:00 ч.

Лудогорец-2 (Разград)- ФК Ботев Гълъбово

ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов

СН: Борис Димитров Борисов

(Атанас Васлев) Благой Манов от Благоевград ще ръководи мача от Втора лига Царско село- Поморие, Димо Димов от Сливен е изпратен на мача Несебър- ЦСКА 1948Първенство на България, Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:ОФК Несебър - ФК ЦСКА 1948ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов4-ТИ: Валентин Георгиев СтанчевСН: Христо Тенев Недялков20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Пирин (Блград)ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев4-ТИ: Георги Милков ГинчевСН: Йордан Иларионов Дурчев20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ФК Локомотив 1929 (София)- ФК ЛитексГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Любомиров Минев4-ТИ: Стефан Демирев ПавловСН: Георги Владимиров Игнатов20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава 1927 (Радомир)ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Юлиян Тошков Тодоров4-ТИ: Димитър Михайлов МихайловСН: Любомир Йорданов Войков20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ФК Царско село 2015 - ОФК ПомориеГС: Благой Кирилов Манов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов4-ТИ: Йото Валентинов ГарабедовСН: Цветан Борисов Трифонов20 Окт 2018 г. Събота 18:00 ч.Монтана - ФК Кариана (Ерден)ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров4-ТИ: Красимир Маргаритов КръстевСН: Галина Лазарова Донева21 Окт 2018 г. Неделя 15:00 ч.ПФК Добруджа 1919 (Добрич) - ФК Арда (Кърджали)ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров4-ТИ: Мустафа Севди ШефкетСН: Красимир Иванов Василев21 Окт 2018 г. Неделя 16:00 ч.Лудогорец-2 (Разград)- ФК Ботев ГълъбовоГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов4-ТИ: Калоян Венелинов КириловСН: Борис Димитров Борисов(Атанас Васлев) 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 219

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