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Ашли Коул се изчерви заради въпрос за Марая Кери
Бившият футболист на Челси Ашли Коул попадна в доста интересна ситуация. Той беше гост в популярно тв предаване, в което към него беше отправен провокативен въпрос, а именно свързан ли е с Марая Кери. Коул се изчерви и ...Виж още
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Втора лига
Благой Манов от Благоевград ще ръководи мача от Втора лига Царско село- Поморие, Димо Димов от Сливен е изпратен на мача Несебър- ЦСКА 1948
Първенство на България, Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ОФК Несебър - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Христо Тенев Недялков
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Пирин (Блград)
ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София)- ФК Литекс
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава 1927 (Радомир)
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ОФК Поморие
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Цветан Борисов Трифонов
20 Окт 2018 г. Събота 18:00 ч.
Монтана - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Галина Лазарова Донева
21 Окт 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 (Добрич) - ФК Арда (Кърджали)
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Красимир Иванов Василев
21 Окт 2018 г. Неделя 16:00 ч.
Лудогорец-2 (Разград)- ФК Ботев Гълъбово
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов
(Атанас Васлев)
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