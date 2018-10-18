ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 1:1 Царско село

последен:
08.10.2018

Несебър - ЦСКА 1948

следващ:
20.10.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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›› Булевард

Ашли Коул се изчерви заради въпрос за Марая Кери

Бившият футболист на Челси Ашли Коул попадна в доста интересна ситуация. Той беше гост в популярно тв предаване, в което към него беше отправен провокативен въпрос, а именно свързан ли е с Марая Кери. Коул се изчерви и ...

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Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига

18 октомври 2018 | 12:10
Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига
Благой Манов от Благоевград ще ръководи мача от Втора лига Царско село- Поморие, Димо Димов от Сливен е изпратен на мача Несебър- ЦСКА 1948

Първенство на България, Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:
20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Несебър - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Христо Тенев Недялков

20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Пирин (Блград)
ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев

20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София)- ФК Литекс
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов

20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Струмска слава 1927 (Радомир)
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков

20 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ОФК Поморие
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Цветан Борисов Трифонов

20 Окт 2018 г. Събота 18:00 ч.
Монтана - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Галина Лазарова Донева

21 Окт 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 (Добрич) - ФК Арда (Кърджали)
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Красимир Иванов Василев

21 Окт 2018 г. Неделя 16:00 ч.
Лудогорец-2 (Разград)- ФК Ботев Гълъбово
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов
(Атанас Васлев)
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 219

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                  Съдийски назначения за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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