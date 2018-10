Убедителни победи за Гьоргес и Бушар в Люксембург

Поставената под номер 1 в схемата Юлия Гьоргес (Германия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Люксембург с награден фонд 250 хиляди долара. Германката победи Анна Блинкова (Русия) с 6:1, 6:4 за 74 минути.

Call it a perfect for @geniebouchard during her @WTAluxembourg win! pic.twitter.com/mI0IYB03fi