Северна Ирландия забрани на Кайл Лафърти да играе за Рейнджърс

Футболната асоциация на Северна Ирландия забрани на нападателя Кайл Лафърти да играе в следващия мач на клубния си отбор Рейнджърс, който е в неделя срещу Хамилтън от Висшата лига на Шотландия.

31-годишният Лафърти отказа в последния момент да играе за страната си в двубоите с Австрия и Босна и Херцеговина от Лигата на нациите, оправдавайки се с контузия, което накара местните футболни ръководители да се възползват от вратичката в правилника, която им е дадена от ФИФА.

"As the player did not comply with the Association’s call up, the player is in breach and as a result, the Association is invoking the Fifa regulation." https://t.co/pf5Ja6eyx6