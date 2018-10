Ясни са всички участнички в Шампионата на WTA

Елина Свитолина (Украйна) и Каролина Плишкова (Чехия) са последните две участнички на Шампионата на WTA в Сингапур от 21 октомври, обявиха от Женската тенис асициация. Класирането на Свитолина и Плишкова стана факт след днешните мачове от турнира за Купата на Кремъл в Москва.

