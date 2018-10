Бензема отново тренира с Реал Мадрид

Карим Бензема тренира наравно със своите съотборници от Реал Мадрид преди двубоя в испанския шампионат срещу Леванте, съобщават медиите в Испания. Очаква се френският нападател да играе в събота, след като получи контузия в мача срещу Алавес на 6 октомври.

MARCA: Karim Benzema is aiming to play against Levante. Gareth Bale is still a doubt because he hasn’t trained with the team since returning. pic.twitter.com/spgaHgqfaW