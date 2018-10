Бокс За тази космическа сделка и Флойд ще завижда на Канело Алварес 17 октомври 2018 | 17:27 0 0 0 0 4 Всички знаят, че Флойд Мейуедър заслужено носи прякора “Пари” за невероятните си приходи в бляскавата кариера, но от днес Канело Алварес може да се смята за почти толкова богат, колкото американската легенда. Новата и набираща все повече популярност онлайн спортна платформа DAZN обяви, че ще плати извънземните 365 милиона долара на Саул за 11 боксови срещи, първата от които на 15 декември срещу шампиона на WBA в супер средна категория Роки Филдинг. The astonishing numbers behind Canelo's record breaking five-year contract pic.twitter.com/7xv0qLbqeq — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 17, 2018 Алварес се очаква да се бие по два пъти годишно от 2019-а до 2024-а, което означава, че на 33-годишна възраст ще е навъртял впечатляващите 61 професионални битки. Сделката е рекордна в професионалния бокс, като Канело стана наличен за разговор с DAZN, след като изтече договора му с НВО след края на реванша срещу Генади Головкин. НВО веднага след това пък обявиха оттеглянето си от бокса, именно заради невъзможността да се справят с конкуренцията на новия голям играч на пазара DAZN. Canelo has signed a 5-year $365M contract with @DAZN_USA!



This will last for 11 fights which works out at over $33M PER FIGHT!#TWBW pic.twitter.com/jt23nIuggX — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) October 17, 2018 DAZN излъчва всички големи футболни първенства, включително Шампионска лига, Лига Европа и Лига на нациите, както още NBA, NFL, MLB, NHL, Формула 1, МоtoGP, мъжи и женски тенис, ръгби, UFC , Bellator MMA, WWE, снукър, дартс и крикет.

Още по темата

0 0 0 0 4 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 6064 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1