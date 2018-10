Вижте как фен влезе в клетката, за да помогне на Конър на UFC 229 (видео)

Непобеждаваният шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов вече е с резултат 27-0 след като по-рано този месец отбеляза победа със събмишън в четвъртия рунд срещу Конър Макгрегър на UFC 229.Малко след победата над ирландската звезда, Хабиб прескочи решетката и нападна съотборника на ирландеца Дилън Денис.Действията на Нурмагомедов предизвикаха сериозно меле както извън, така и в самата клетка.В накорошно интервю с Ариел Халвани настоящият шампион в тежка категория Даниъл Кормие, който беше близо до октагона на UFC 229, разказа как някакъв "случаен пич с готино яке" успял да нахлуе в клетката, за да помогне на Конър Макгрегър.

"Имаше един зад мен, с хубаво яке... Та, той стоеше зад мен и изведнъж се провикна 'Кой е в боя?' Въобще не внимаваше в случващото се. И аз казах "Аз взимам Хабиб" След битката, когато всички скочихме, бях вече в Октагона и се бутах, а той проверяваше Конър Макгрегър. Беше като фен. Беше просто един фен, който скочи с всички останали и нахлу в Октагона - следеше Конър. По-късно питах жена си "Салина, какво се случи с това момче? С Макгрегър ли беше?" и тя ми отвърна "Даниъл, след като провери дали всичко е наред с Конър, просто си се върна на мястото си." Заклевам се. Просто се върна обратно и се върна на мястото си. Чудех се какво точно се случи. Беше някаква лудница. Как въобще успя да влезе в Октагона? Той просто отиде да види дали Конър е ОК и после си се върна на мястото."

@arielhelwani @ForTheWin @dc_mma glad you liked my jacket . There is another story to my first Octagon appearance. pic.twitter.com/2sBJFhQODj