Радост за геймърите - най-после качествена снукър игра за PC и конзоли

We're excited to announce that 'Snooker 19' is coming to PS4, PC, Xbox One and Nintendo Switch in 2019!



Read more about our partnership with @RipstoneGames and Lab42 https://t.co/3lT6as4sku pic.twitter.com/pIczLkltot — World Snooker (@WorldSnooker) October 17, 2018

World Snooker и производителите Lab42 и Ripstone Games с удоволствие обявяват първата лицензирана електронна игра “Snooker19”, която ще бъде налична в началото на 2019 година за всички потребители на PC и популярните конзоли PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

“Snooker19” ще разполага с всички 128 професионалисти, включително Рони О’Съливан, Джъд Тръмп, Марк Селби и Дин Дзюнхуей, както всички останали звезди. Играчите ще могат да се докоснат до легендарните арени - театър “Крусибъл” и зала “Александра Палас”, както и да пътуват по турнирите в Германия и Китай, освен по целия свят. Всеки един турнир от календара за сезон 2018/19 е наличен, а кулминацията е Световното първенство в Шефилд.

“Snooker19” обещава да предложи най-автентичното, реалистично и красиво превъплащение в майстор на щеката край зеленото сукно, като атмосферата се допълва от зрелищни телевизионни представяния.



"Невероятно ще е да можеш да играеш снукър срещу всички най-добри играчи с джойстик в ръка, нямам търпение да пробвам играта", коментира световният шампион от 2005 година и носител на "Тройната корона" Шон Мърфи. Не че който е имал желание, не е намерил начин да играе снукър на компютър или телефон, но никога никой геймър не е имал възможността да се наслади на джентълменския спорт по такъв впечатляващ виртуален начин.

