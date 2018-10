Бокс Лебедев се закани да ступа Кокорин и Мамаев 17 октомври 2018 | 16:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Kokorin, Mamaev turn themselves in to Russian police after cafe clashhttps://t.co/x9TaHjw6Ar pic.twitter.com/dUOCLn3kNc — AS English (@English_AS) October 10, 2018

"Като цяло е много несправедливо заплащането между футболисти и боксьори - смята Лебедев. - Тези момчета отвратиха хората от спорта. Те убиха уважението в руския спорт. Предлагам да нападнат мен или депутата Александър Карелин. Нека да видим какво ще ни направят." Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в полутежка категория Денис Лебедев се закани да ступа футболистите Александър Кокорин и Павел Мамаев. Руските национали се изложиха жестоко, след като се направиха на мъже в нетрезво състояние и атакуваха чиновник и журналист."Като цяло е много несправедливо заплащането между футболисти и боксьори - смята Лебедев. - Тези момчета отвратиха хората от спорта. Те убиха уважението в руския спорт. Предлагам да нападнат мен или депутата Александър Карелин. Нека да видим какво ще ни направят."

