От Реал Мадид официално се обявиха срещу мача на Барселона в САЩ

Писмото, подписано от генералния мениджър на мадридчани ICYMI | Real Madrid letter categorically states opposition to playing LaLiga game in the USA - Cadena SERhttps://t.co/XRSfFwRgoD — AS English (@English_AS) October 17, 2018 В писмото се споменават също и четири фенклуба на отбора в САЩ, които според Ла Лига одобряват испански мач да бъде изигран в северноамериканската страна. От “белия балет” обаче включват изявления на тези фенклубове, че сега те споделят позицията на тима нито един двубой от Примера дивисион да не се провежда в чужбина. Отборът на Реал Мадрид е изпратил официално писмо до Испанската футболна федерация, в което твърдо се противопоставя на плана на Ла Лига мачът между Жирона Барселона на 26-ти януари 2019 г. да се изиграе в американския град Маями.Писмото, подписано от генералния мениджър на мадридчани Хосе Анхел Санчес Перианьес, беше публикувано от радио Cadena SER. В него се казва, че двубоят в Маями би се отразил на цялостта и справедливостта в първенството. От Реал посочват също, че клубът в нито един момент не е бил уведомен от Ла Лига за възможността въпросната среща да бъде изиграна отвъд Океана. Следователно мадридчани не могат да позволят подобен ход.В писмото се споменават също и четири фенклуба на отбора в САЩ, които според Ла Лига одобряват испански мач да бъде изигран в северноамериканската страна. От “белия балет” обаче включват изявления на тези фенклубове, че сега те споделят позицията на тима нито един двубой от Примера дивисион да не се провежда в чужбина.

