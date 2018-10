Испания Иниеста: Би било фантастично, ако можем да се изправим срещу Барселона 17 октомври 2018 | 14:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Андрес Иниеста ще се чувства "фантастично", ако един ден се изправи срещу бившия си отбор Барселона с настоящия си тим Висел Кобе. "Би било един фантастичен момент, ако може да стане реалност. Ще бъде невероятно за мен, както и за всички запалянковци в Япония", заяви бившият испански национал и бивш футболист на Барса. Barcelona to tour Asia in 2019 summer, reunion with Andres Iniesta on the cards



Read: https://t.co/CcOtNJTIM8 pic.twitter.com/8uRIFxsO36 — The Field (@thefield_in) October 16, 2018 Изказването на халфа дойде след обявяването на лятното турне на каталунците през 2019 година. То ще бъде в Япония и Китай. 34-годишният футболист свиква с живота в Япония и мачовете в местното първенство. До момента испанецът има два гола в девет мача с екипа на Висел Кобе. Андрес Иниеста игра за "синьо-червените" в периода 2002-2018 година.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1244

1