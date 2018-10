Лека атлетика Кшчот и Свиети-Ерсетик са най-добрите атлети в Полша за 2018 г. 17 октомври 2018 | 14:19 0 0 0 0 0



Адам Кшчот и Жустина Свиети-Ерсетик бяха обявени за най-добри атлети при мъжете и жените в Полша за 2018 година. Те бяха наградени на специална гала вечер в Бидгошч - градът, който ще бъде домакин на Европейското отборно първенство от Супер лигата догодина.Кшчот влезе в историята като първия атлет с три поредни европейски титли на 800 метра на открито, след като триумфира в Берлин през август с личен рекорд за сезона от 1:44.59 минути. Тази зима 29-годишният поляк спечели и първата си световна титла в зала в Бирмингам. С този златен медал той попълни колекцията си с отличия от планетарни шампионати под покрив, тъй като имаше сребро от Сопот 2014 и бронз от Доха 2010.Свиети-Ерсетик спечели два златни европейски медала в рамките на няколко часа, след като в Берлин първо триумфира в индивидуалното бягането на 400 метра с личен рекорд от 50.41 секунди, а след това изведе и щафетата на Полша до златните отличия на 4 по 400 м с 3:26.59 мин. На Световното в зала през март тя завърши четвърта на 400 м и спечели сребро с щафетата на Полша на 4 по 400 м.Специална награда беше отредена за легендарната Ирена Шевинска, която почина през юни на 72 години. Отличието получи синът й Андрей.

