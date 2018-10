Мениджър в Шотландия напусна, след като му назначиха помощник от ръководството

Бившият шотландски национал Нийл Маккан напусна мениджърския пост на ФК Дънди заради несъгласие с политиката на клубното ръководство да му постави нежелан от него помощник, пише вестник "Ивнинг Телеграф".

Dundee FC manager Neil McCann LEAVES Dens after club try to bring in new assistant pic.twitter.com/rgBev08EMt