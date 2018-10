ММА UFC боец изгоря за 2 години заради кокаин 17 октомври 2018 | 13:41 0 0 0 0 0 Още един UFC боец изгърмя с наказание от USADA. Според тях, Брад Скот е получил двугодишно наказание след като през май се е провалил на допинг теста покрай UFC в Ливърпул. "От USADA обявиха, че Брад Скот от Обединеното кралство е бил хванат със забранено вещество в кръвта и е приел двугодишно наказание за своето нарушение на правилата.

UFC fighter Brad Scott given two-year USADA ban after testing positive for cocaine https://t.co/AwmydXRVN9 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) October 17, 2018 29-годишният Скот бил хванат с вещество, съдържащо се в кокаина, след като дал урина на 27-ми май, покрай Fight Night 130 в Ливърпул. Кокаинът се счита за стимулант и е забранен от правилата на UFC.



От USADA са провели разследване по случая и са установили, че Брад Скот няма валидно оправдание за случилото се. Това е първото му наказание и двугодишната му почивка започва от 3-ти юли 2018." UFC welterweight Brad Scott accepts two-year suspension for cocaine #USADA https://t.co/Ap79kwfWdq — MMAjunkie (@MMAjunkie) October 16, 2018 Британецът претърпя загуба със съдийско решение от Карло Педерсоли-младши в Ливърпул. Това беше втората му загуба, след като претърпя ТКО от Джак Хермансън през август 2017.



29-годишният боец (11-6 ММА) е с резултат 3-5 в UFC, като има победи срещу Майкъл Куйпер, Дилан Андрюс и Скот Ашкам.



Все още се очаква неговото становище по въпроса, пише mma.bg.

