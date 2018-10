Тенис Тунизийка шокира Слоун Стивънс в Москва 17 октомври 2018 | 13:24 0 0 0 1 0

HUGE UPSET from Tunisia's Ons #Jabeur !



Downs World No.8 Sloane Stephens 6-3 6-2 in Moscow



(Video @wta) pic.twitter.com/ZZ06GY50lf — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 17, 2018 На четвъртфиналите Жабер ще играе с Анет Контавейт (№8 в схемата), която елиминира французойката Кристина Младенович с 6:2, 7:6(3).



Слоун Стивънс заема осмо място в световната ранглиста на Женската тенис асоциация. През тази година тя достигна до финала на "Ролан Гарос", стана шампионка на турнира от категорията Premier Mandatory в Маями и игра финал Монреал. Тя вече си гарантира участие във финалния турнир на WTA, който ще се проведе в Сингапур от 21 до 28 октомври.

