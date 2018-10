Авто Мания Новото BMW X7 е върховият модел в семейството на BMW X 17 октомври 2018 | 13:40 0 0 0 0 1



С впечатляващото предлагане на място и висококачественото оформление на интериора, както и модерното оборудване най-новият и най-голям BMW X модел създава едно ново изживяване в луксозния сегмент. В същото време благодарение на иновативното си окачване и задвижване BMW X7 предлага характерната за един SAV хармония между Offroad-Perfomance по нестабилни настилки, както и комфорт на возене и пъргава управляемост на пътя. BMW X7 ще се произвежда в завода на BMW в Спартанбърг (САЩ). То ще бъде въведено на пазара през март 2019 година. Прецизният дизайн изразява силно присъствие, лукс и модерност С дължината си от 5 151 мм, широчината от 2 000 мм, височината от 1 805 мм и междуосието от 3 105 мм BMW X7 демонстрира хармонични пропорции и категорично се позиционира като нов върхов модел в семейството на BMW X. Изразителното му присъствие се осигурява от внушителната предна част с особено голяма бъбрековидна радиаторна решетка на BMW. BMW X7 серийно се оборудва с LED фарове. Опционалните BMW Лазерни светлини имат обсег на дългите светлини до 600 метра и се разпознават по сините Х-образни елементи вътре във фаровете. В профил доминират големите остъклени повърхности, големият клиренс и дългата линия на покрива. За модерното оформление на задната част допринасят хоризонталните линии, големите LED светлини и разделеният на две части заден капак. BMW X7 серийно се оборудва с 20-инчови алуминиеви джанти. Като допълнително оборудване се предлагат алуминиеви джанти с размер 21 и 22 инча. Интериор с три реда седалки и луксозна атмосфера Разточителността и гъвкавостта на интериора се подчертават от серийното оборудване на новото BMW X7 с три реда седалки и общо седем места за седене. На третия ред седалки двамата пътника се разполагат на пълноценни места за седене с подлакътници, поставки за чаши и USB интерфейс. Като опция средният ред се оборудва с две комфортни индивидуални седалки. Всички седалки се регулират електрически с натискане на бутон. В зависимост от нуждите вместимостта на багажника може да бъде увеличена от 326 до 2 120 литра. За луксозната атмосфера допринасят и старателно подбраните и прецизно изработени материали, както и всеобхватното серийно оборудване. BMW X7 серийно се оборудва с кожена тапицерия Vernasca, четиризонова автоматична климатична инсталация, троен панорамен стъклен покрив, както и вътрешно осветление включително Welcome Light Carpet и Dynamic Interior Light. Като опция се предлагат петзонова автоматична климатична инсталация, пакет Ambient Air, панорамен стъклен покрив Sky Lounge, ръчно изработени кристални апликации за уредите за управление, озвучителна система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и развлекателна система за задните места Professional. Design Pure Excellence, М Спортният пакет, както и опциите на BMW Individual позволяват оформление на екстериора и интериора, ориентирано към индивидуалния стил. Уверено задвижване с мощни двигатели, осемстепенна трансмисия Steptronic, BMW xDrive и M Спортен диференциал Портфолиото от задвижвания, налично при въвеждането на пазара, включва един V8 бензинов двигател с мощност 340 кВт/ 462 кс при BMW X7 xDrive50i (няма да се предлага в Европа), един редови шестцилиндров бензинов двигател с 250 кВт/ 340 кс при BMW X7 xDrive40i, както и два редови шестцилиндрови дизелови двигателя със 195 кВт/ 265 кс при BMW X7 xDrive30d, респективно 294 кВт/ 400 кс при BMW X7 M50d. Всички двигатели отговарят на нормата за вредни емисии Euro 6d-TEMP. Всички двигатели серийно са комбинирани с осемстепенна трансмисия Steptronic. Тяхната мощност достига до асфалта или нестабилните терени с помощта на интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive. То се отличава с управление с оптимизирана ефективност и подава повече мощност към задните колела. Допълнително повишение на динамиката на управлението се осигурява от М Спортния диференциал с електронно управляван блокаж на задния диференциал, който е сериен при BMW X7 M50d и опционален при BMW X7 xDrive50i и BMW X7 xDrive40i. Перфектно настроеното окачване оптимизира комфорта, пъргавината и офроуд възможностите Серийното оборудване на BMW X7 включва адаптивно въздушно окачване на предната и задната ос с амортисьори с електронно управление. В зависимост от ситуацията височината на автомобила може да бъде променяна с до 80 мм с натискане на бутон, както и с BMW Display ключа. Освен това комфортът, пъргавината и офроуд възможностите могат допълнително да бъдат оптимизирани с опционалните системи за контрол на окачването. Допълнителна пъргавина и увереност осигуряват Интегралното активно кормилно управление и системата Executive Drive Pro с активна стабилизация срещу накланяне. Освен това за всички варианти на модела с изключение на BMW X7 M50d се предлага и офроуд пакет. Той включва допълнителен бутон за избор на четирите режима на движение xSand, xGravel, xRocks и xSnow, с които се активират идеалните настройки на височината на автомобила, системата xDrive, характеристиките на педала на газта и управлението на трансмисията, както и регулиращите намеси на системата за контрол на стабилността DSC. Модерни асистиращи системи за по-висок комфорт и сигурност Прогресивният лукс на новото BMW X7 се подчертава и от всеобхватния избор от асистиращи системи за повишаване на комфорта и сигурността. Освен Активния контрол на скоростта с функция Stop & Go се предлага и Асистент за шофиране Plus, който включва Асистент при завиване и водене в лентата, Предупреждение при смяна и напускане на лентата, Асистент за поддържане на лентата и защита срещу страничен удар, Помощ при избягване на препятствия, Предупреждение за напречен трафик, за предимство и Асистент за движение в погрешна посока, както и Асистент за аварийно спиране (няма да се предлага в Европа). Функционалността на серийния Асистент за паркиране включва и Асистент за движение на заден ход. Сериен Live Cockpit Professional с BMW Operating System 7.0 включително BMW Intelligent Personal Assistant Серийният при BMW X7 Live Cockpit Professional включва напълно дигитално арматурно табло и контролен дисплей с диагонал от по 12.3 инча. Най-модерният напредък в областта на дигиталната свързаност представя предлаганият от март 2019 година BMW Intelligent Personal Assistant, който може да бъде интегриран и чрез Remote Software Upgrade. Дигиталният спътник, който може да бъде активиран чрез гласова команда („Hey BMW“ или друга по избор на водача) подпомага водача при управлението на автомобилните функции и постоянно се обогатява с допълнителни възможности чрез актуализации чрез Remote Software Upgrade.

