Романьоли: Хубаво е да получавам оферти от Висшата лига, но в Милан съм у дома си

Romagnoli: “What has changed? First the ownership was exposed to many risks and rumors, now there is the will to invest. Maldini and Leonardo transmit serenity and know the Milan world. I want to play the Champions League as soon as possible with Milan.” — Milan Eye (@MilanEye) October 17, 2018

Romagnoli: “This is the most technical derby in the last years. Inter have more experience and play CL football, we have more ambitions compared to last season. We are little behind in the standings, we have to get used to staying as high as possible in the table.” — Milan Eye (@MilanEye) October 17, 2018

Капитанът на Милан Алесио Романьоли разкри, че е доволен от офертите към него, дошли от Висшата лига, но за момента се чувства у дома в настоящиа си тим. Защитникът коментира и предстоящото в неделя градско дерби с Интер “Направих дебюта си в Серия “А” срещу Милан. Може би това е била съдбата ми. Милан ще се върне отново към победите. Това е солиден клуб, който ще се бори за ШЛ и да стигне далече в Лига Европа. Удължаването на договора ми беше логично решение. Аз съм добре със съотборниците ми, Гатузо и феновете. Да получавам оферти от Висшата лига е удоволствие, но тук се чувствам като у дома си.Какво се промени ли? Първо собствеността беше изложена на множество рискове и слухове, а сега има воля за инвестиране. Малдини и Леонардо излъчват спокойствие и познават света на Милан. Искам да играя в Шампионската лига възможно най-скоро с Милан. Гатузо ни окуражава да не сме доволни. Имаме вяра в него. Той винаги е бил на наша страна. В неделя трябва да сме освободени, но и да имаме подходящата спортна ярост. Трябва да покажем характер и да не ни е страх. Ще играем нашия си футбол. Ще изграждаме атаките си отзад и ще се опитаме да получаваме възможно по-малко такива. Ще играем за победа.Интер - Милан е пряк двубой за местата в ШЛ. Големите отговорности ми дават повече мотивация, отколкото напрежение. Искам да играя тук много години и да печеля. Това е най-техническото дерби през последните години. Интер имат повече опит и играят в ШЛ. Ние имаме повече амбиции в сравнение с миналия сезон. Малко изоставаме в класирането. Трябва да свикнем да сме възможно най-горе в подреждането. Мауро Икарди Гонсало Игуаин са сред най-добрите в света, но Игуаин има повече голове. Икарди в наказателното поле е като у дома си. Не може да си разсеян дори и за секунда, когато има центрирания към него”, коментира Романьоли пред “Ла Република”.