Тенис Симон с 450-а победа като професионалист, Цонга започна с победа в Антверп 17 октомври 2018 | 10:43



Поставеният под номер 5 Симон, който има две титли през сезона, разгроми квалификанта Серхий Стаховский (Украйна) с 6:0, 6:4 за 63 минути.



Така за място на четвъртфиналите той ще срещне Макензи МакДоналд (САЩ).



Защитаващият титлата си Жо-Вилфрид Цонга (Франция) също стартира с успех. Той пласира 12 аса и надделя над със 7:5, 5:7, 7:6(5) над аржентинеца Гуидо Пея.

A very emocional moment for Tsonga. pic.twitter.com/g6RhMC5ZIC — José Morgado (@josemorgado) October 16, 2018 За 33-годишния Цонга това е първа победа от февруари, когато достигна до полуфиналите на надпреварата в Марсилия.



В последствие на 3 април той претърпя операция на лявото коляно и се завърна на корта преди около месец, но загуби в първия кръг в Метц.



Във втория кръг Цонга ще срещне сънародника си Гаел Монфис.

In the last match of the day, @Gael_Monfils was too strong for @rubenbemelmans. He won 6-0, 6-3 and will meet @tsonga7 in a 2nd round all French clash on Thursday! #EuropeanOpen #EuropeanOpen2018 #ATP #Tennis #Antwerp #Belgium #LottoArena pic.twitter.com/ES3jG9MEKW — European Open (@EuroTennisOpen) October 16, 2018 Шестият в схемата Монфис надделя лесно над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Рубен Белемланс с 6:0, 6:3 за малко повече от час.



