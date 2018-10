Поветкин няма намерение да прекратява кариерата си

View this post on Instagram

Есть желание — буду боксировать дальше! Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем ещё не знаю. Трудно сказать сколько будет еще боев. Я думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Я думаю, будет не один бой и не два. I have a desire to keep on In good shape, in good mood. I'm not going to stop. I will have a bout, most likely in April in London, I don't know with whom yet. It is hard to say how many more I'll have. Depends on my mood. Untill now I have it. I think there will be more than one or two fights.

