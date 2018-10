НБА Стеф Къри изведе Голдън Стейт до победа на старта на сезона в НБА 17 октомври 2018 | 09:14 - Обновена 0 0 0 0 13



Кевин Дюрант добави 27 точки за Уориърс, които завършиха при едва 7/26 в стрелбата от далечно разстояние, но спечелиха за първи път от три години насам първия си мач през редовния сезон.

The 2018 NBA champion @warriors show off their rings! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/JeLAfhto7g — NBA (@NBA) October 17, 2018 Пол Джордж завърши с 27 точки за Оклахома Сити, а Денис Шрьодер дебютира с още 21. Те помогнаха на Тъндър да се задържат до края на мача срещу шампионите от изминалите две години, докато Ръсел Уестбрук продължава да се възстановява от операция в коляното. Той изгледа срещата в залата.



Тройката на Къри в края беше изключително важна, след като Тъндър, които изоставаха с 14 точки през първото полувреме, се доближиха на две при 97:99 след точна стрелба на Стивън Адамс 1:57 преди сирената. Звездата на Уориърс обаче покачи разликата на пет точки, а Дюрант добави още един кош и две стрелби от бялата линия в последната минута. First reversible championship ring ever! Jason of Beverly Hills coming through with some innovative work in the championship hardware department. #DubNation pic.twitter.com/wlxCXZQuQw — Golden State Warriors (@warriors) October 17, 2018

