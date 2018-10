Гол в добавеното време реши Суперкласиката между Аржентина и Бразилия

Отборът на Аржентина първи застраши вратата на противника с удар на Джовани Ло Селсо в 8-ата минута, който премина покрай левия страничен стълб на вратата зад Алисон.

Последваха по-силни минути за "Селесао", но атаките на Неймар и компания се отбиваха в защитният вал на Аржентина. В 23-ата минута Алисон можеше да сбърка фатално, овладявайки доста разконцентрирано върната топка към него на метри от голлинията. За радост на стража футболист на "Албиселесте" не успя да се възползва от ситуацията.

Пет минути по-късно Николас Отаменди предотврати сигурен гол във вратата на Ромеро. Бранителят бе заел добра позиция и успя да блокира удар на Миранда на самата голлиния.

В 29-ата минута изстрел на Пауло Дибала от фаул премина застрашително на сантиметри от горния десен ъгъл на вратата. В самия край на полувремето главният съдия Феликс Брих отсъди дузпа за Бразилия, след което промени решението си и отсъди фаул в близост до наказателното поле.

Причината за объркването на немския съдия бе, че защитник на Аржентина игра с ръка при рикошет в тялото на Отаменди. Играта с ръка обаче бе на границата на наказателното поле.

В 60-ата минута Леандро Паредес пробва късмета си с изстрел от далечна дистанция, но ударът му премина встрани от вратата. В 70-ата минута отборът на Бразилия получи правото да изпълни пряк свободен удар в близост до наказателното поле на "Албиселесте".

Зад топката застана Неймар, който пусна заучен пас към Артур, а полузащитникът стреля от воле. За радост на Ромеро топката попадна в обсега му и стражът успя да избие. В 85-ата минута Каземиро застраши сериозно вратата на Серхио Ромеро с изстрел от фаул.

Полузащитникът на Реал Мадрид стреля силно, топката се отби в стената и промени посоката си, а стражът на Аржентина изгледа как кълбото преминава на сантиметри от левия страничен стълб.

