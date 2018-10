НБА Голямото чакане приключи, НБА се завръща 16 октомври 2018 | 16:36 0 0 0 0 10



ТОЗИ ДИВ, ДИВ ЗАПАД

What are YOU hoping for this NBA season? #ThisIsWhyWePlay

The 2018-19 NBA season tips off TONIGHT! pic.twitter.com/8uB5qfyJ5L — NBA (@NBA) October 16, 2018

Очаква ни сезон, в който погледите ще бъдат вперени най-вече на Запад, защото конференцията стана още по-дива. Голдън Стейт ще направи опит да взема шампионския трофей “Лари О’Брайън” за трети пореден път, но в случая ще има звездна конкуренция в лицето на ЛеБрон Джеймс, който за първи път в кариерата си напусна Източната конференция и подпис с Лос Анджелис Лейкърс, както и в това на миналогодишния си подгласник - Хюстън. Лейкърс не са помирисвали плейофите от 2013 година насам, а присъствието на ЛеБрон в Холивуд е абсолютна предпоставка за завръщане в елиминациите.

24 HOURS from #KiaTipOff18... we showcase the best of the #NBAPreseason pic.twitter.com/MJv9W39q09 — NBA (@NBA) October 16, 2018

Рокетс взеха друг от доказаните играчи от Драфт 2003 - Кармело Антъни, а същевременно запазиха ядрото на отбора си. Джеймс Хардън влиза като настоящ носител на наградата за MVP, а Крис Пол е доказал многократно какво може.



Редица доказани фигури от дивия Запад обявиха оттеглянето си от играта, като най-отгоре в този списък несъмнено трябва да поставим Ману Джинобили, а след това да наредим Борис Диао и Дейвид Уест. За първи път от 17 сезона насам по терените на Асоциацията няма да гледаме и Ричард Джеферсън, който също взе решение да сложи точка на професионалната си кариера.



Градусите на напрежението се вдигнаха още преди официалното начало на кампанията, след като Джими Бътлър пожела да напусне Минесота, но поне засега остава в Тимбърулвс. Антъни Дейвис се категоризира като играч №1 в цялата лига и си постави за цел да избута Ню Орлиънс възможно най-далеч през сезона, а в конференцията ще гледаме още и някои от челните избори в Драфта - ДеАндре Айтън (№1, Финикс), Марвин Багли (№2, Сакраменто), Лука Дончич (№3, Далас), Джарън Джаксън-младши (№4, Мемфис), както и Майкъл Портър-младши, който падна чак до №14, където бе прибран от Денвър.



Оклахома Сити успя да задържи Пол Джордж, който ще бъде основна фигура редом до Ръсел Уестбрук, а в Тъндър акостира и германската светкавица Денис Шрьодер. Сан Антонио остана и без последните мохикани на голямото си трио - Джинобили и Тони Паркър, а освен това се раздели и с Кауай Ленърд, който бе пратен в Торонто в замяна на ДеМар ДеРоузън.

Back-to-back years.

Back-to-back daggers. #ChampionsDay pic.twitter.com/YRAtqPiht5 — NBA TV (@NBATV) October 15, 2018

Уориърс шокираха всички с привличането на ДеМаркъс Казънс, който обаче ще се включи в мачовете на по-късен етап, защото продължава възстановяването си от операция за скъсано ахилесово сухожилие. Очакванията са, че Буги или ще помогне на Голдън Стейт да доминира още по-жестоко, или ще покаже за пореден път чепатия си характер и нещата за него няма да се получат в Оукланд.



КОЙ ЩЕ ВЗЕМЕ КОРОНАТА НА ИЗТОК?

The Evolution of LeBron James!

: @maxamillion711#KiaTipOff18: Lakers/Blazers - 10:30pm/et Thursday @NBAonTNT pic.twitter.com/VBdo5lfjIn — NBA (@NBA) October 15, 2018

ЛеБрон Джеймс си тръгна от Източната конференция след осем поредни класирания за финалите на НБА и така остави короната и трона на първенец свободни. Кой обаче ще се пребори за №1 тук?



Като фаворит още преди сезона се откроява Бостън, където ситуацията със здрави и пълноценни Кайри Ървинг и Гордън Хейуърд, подкрепяни от младите, но калени в битки Джейсън Тейтъм, Джейлън Браун, Маркъс Смарт и Тери Розиърс, изглежда доста впечатляваща. Филаделфия също се цели високо, след като загатна за възможностите си с Бен Симънс и Джоел Ембийд през сезон 2017/2018, а сега към тях се присъединява и възстановения Маркел Фулц.

the BEST DUNKS from the 2018 #NBAPreseason! pic.twitter.com/kGs1CIngLp — NBA (@NBA) October 14, 2018

Торонто се подготвя за живот без ДеМар ДеРоузън, който напусна по неособено приятен начин, но пък за сметка на това Раптърс се сдобиха с Кауай Ленърд, който ще дебютира на място, различно от Сан Антонио. Дуейн Уейд обяви, че сезон 2018/2019 ще бъде последното му танго в НБА, така че мачовете на Маями също ще бъдат гледани с интерес, а Кливланд отново ще трябва да си припомни какво е да нямаш ЛеБрон Джеймс в състава си.



Виктор Оладипо и втората му година в Индиана заслужават внимание, както и това, че Джон Уол и Брадли Бийл се сдобиха с интересен съотборник във Вашингтон - неговото име е Дуайт Хауърд. Тони Паркър с екип, който не е на Сан Антонио, а на Шарлът, както и Джабари Паркър и идването в родния му Чикаго… Все интересни ходове, които ще бъдат следени под лупа.



Сезон 2018/2019 започва с два мача - Филаделфия гостува на Бостън тази нощ, докато веднага след това Голдън Стейт ще получи шампионските си пръстени преди домакинството на Оклахома Сити, като Тъндър ще бъдат без възстановяващия се от контузия Ръсел Уестбрук.



