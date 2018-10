Волейбол Олимпийските шампионки от Китай обърнаха Холандия на СП (видео + снимки) 16 октомври 2018 | 15:54 - Обновена 0 0 0 0 0



Олимпийските шампионки изпуснаха първия гейм, след което се мобилизираха и поеха изцяло инициативата. В следващите три части волейболистките на Пин Лан показаха съвсем различно лице и закономерно спечелиха двубоя.

China extends the momentum and bags the 3rd set by 25-18 to advance 2-1 over Netherlands @Volleybaldames. Will the Olympic champions finish Round 3 as Pool H best team?



Find out at the Match Centre: https://t.co/iT3J7N37cc#FIVBWomensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/npXNKSCjrc — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 16 октомври 2018 г.

Най-резултатна бе звездата Тън Жу с 19 точки (2 блока), Синхюе Юан завърши с 16 точки (5 блокади, 2 аса).



За холандския тим Лонеке Сльоетес заби 26 точки (2 блокади, 2 аса).



Полуфиналните срещи ще се изиграят на 19 октомври (петък), от 07:40 часа и 10:10 часа.

Така на полуфиналите Китай ще играе срещу Италия, който загуби от Сърбия спора за първото място в група G с 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25). Сръбкините, европейски шампионки и олимпийски сребърни медалистки, ще се изправят на полуфиналите срещу Холандия в повторение на мача за титлата на първенството на Стария континент от миналата година. Двубоят за петото място между Япония и САЩ е от 13:20 часа.



China thanks the support of the fans after their 3-1 defeat of Netherlands @Volleybaldames and #FIVBWomensWCH semifinals are set! The Asians will face Italy @Federvolley and the Dutch will clash with Serbia @ossrb.#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/Y1pMScd68T — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 16 октомври 2018 г. Срещи от последната групова фаза на Световното първенство по волейбол за жени:

Група G



Италия - Сърбия - 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25)



Крайно класиране:

1. Сърбия 2 0 6:1 6 точки

2. Италия 1 1 4:5 2

3. Япония 0 2 2:6 1



Група Н

Холандия - Китай - 1:3 (25:23, 13:25, 18:25, 17:25)



Крайно класиране:

1. Китай 2 0 6:3 5 точки

2. Холандия 1 1 4:5 2

3. САЩ 0 2 4:6 2



Полуфинали:

Сърбия - Холандия

1