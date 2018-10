Роси призна, че Маркес може да счупи всичките му рекорди в MotoGP

The first ever #MotoGP race winner in Thailand @marcmarquez93 wins the #ThaiGP pic.twitter.com/ikJBkjZY78

Валентино Роси призна, че рекордите на MotoGP са в опасност, ако пилотът на Honda Марк Маркес продължава да поддържа настоящата си форма. В Тайланд испанецът записа седмата си победа за сезон 2018 в кралския клас , както и 42-ата, откакто той се присъедини към най-мощните машини в световния шампионат по мотоциклетизъм. Освен това, Маркес е на косъм от спечелването на своята пета шампионска титла в кралския клас . Марк е на 77 точки пред втория в генералното класиране Андреа Довициозо и може да се превърне в шампиона на сезон 2018 още този уикенд.

На само 25 години и с 42 победи Маркес изглежда, че може да подобри част от рекордите на ветерана в MotoGP Валентино Роси като например броя победи в кралския клас – 89 – и броя на титлите му – седем при най-мощните машини (повече титли при машините от клас 500сс има единствено Джакомо Агостини).

"Маркес може да подобри моите рекорди, но това не ме притеснява. Аз мисля само за своята кариера и мисля, че тя е доста добра. Спечелих много състезания и мога да спечеля още титли. Най-много съжалявам за грешката, която допуснах през 2006 г. във Валенсия и заради която изгубих шампионата", сподели Доктора.

Петкратният шампион в клас 500сс Мик Дуън, чиито 54 победи го поставят на третата позиция в ранглистата на всички победители, наскоро коментира формата на Маркес. "Наблюдавайки постоянството, с което той печели състезания, полпозишъни и титли, не мисля, че той ще се спре след петата титла. Със сигурност ще продължи да побеждава. Марк е само на 25 години и ако иска да върви по стъпките на Роси, който е на 39 г., има много шансове".

Най-много победи в кралския клас:

Валентино Роси – 89

Джакомо Агостини – 68

Мик Дуън – 54

Хорхе Лоренсо – 47

Марк Маркес – 42

66 degrees of lean angle and he still picks it up on his knee/elbow @marcmarquez93 was at it again in #MotoGP FP3 pic.twitter.com/l5NkC0qW03