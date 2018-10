ММА Кормие: Обичам Хабиб, но той ще бъде пребит от Мейуедър 16 октомври 2018 | 12:09 - Обновена 0 0 0 0 0



След победата си над Коинър Макгрегър на турнира UFC 229 Нурмагомедов реши да предизвика Мейуедър.

Кормие е притеснен, че Нурмагомедов ще бъде сериозно пребит в боксовия мач, въпреки че Мейуедър е на 41 години.

“Хабиб е по-добре да не прави това. По-добре да не се опитва да се боксира с Флойд Мейуедър. Какво прави той, човече? (Смее)“, каза Кормие в предаването на Ариел Хелвани.

“Освен ако той просто не го направи заради парите. Обичам Хабиб, но той ще бъде пребит от Мейуедър. Той е луд. В един момент той ще започне да се бори по време на битката. Хабиб ще започне да се бори на боксовия ринг. Той просто ще бъде така бит, че ще започне да се бори”, допълни Кормие.

Daniel Cormier tells @arielhelwani he believes Ryan Bader will win the @BellatorMMA Heavyweight Grand Prix.



"Освен ако той просто не го направи заради парите. Обичам Хабиб, но той ще бъде пребит от Мейуедър. Той е луд. В един момент той ще започне да се бори по време на битката. Хабиб ще започне да се бори на боксовия ринг. Той просто ще бъде така бит, че ще започне да се бори", допълни Кормие.

