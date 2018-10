Бойни спортове Нурмагомедов готов на мач с Флойд, но постави едно условие 16 октомври 2018 | 09:31 0 0 0 0 0 Khabib Nurmagomedov refuses to fight Floyd Mayweather in Las Vegas - Mixed Martial Arts News - https://t.co/cR9csQYtEG pic.twitter.com/7POuxME0Yb — Boxing News Now (@Boxing_NewsNow) October 15, 2018

Първоначално Хабиб предложи на майтап офертата. Тя беше приета от Мейуедър, който предложи срещата да се състои в Лас Вегас, защото ще инкасира най-големи приходи.

"Боят не трябва да бъде във Вегас, защото няма да ми платят хонорара", написа Нурмагомедов като отговор къде на сериозно, къде на майтап. Руснакът продължава да е с блокиран хонорар от двубоя с Конър Макгрегър заради мелето, което предизвика. Хабиб има гарантирана сума от 2 млн. долара, плюс процент от телевизионните приходи. Хабиб Нурмагомедов е готов да се бие с Флойд Мейуедър в мач по правилата на бокса. Подобна възможност изгря на хоризонта през уикенда. Тогава дагестанецът се срещна в Екатерининбург със съветника на американския боксьор - Ленард Елерби. Двамата очевидно са разисквали хипотетично двубоя.Първоначално Хабиб предложи на майтап офертата. Тя беше приета от Мейуедър, който предложи срещата да се състои в Лас Вегас, защото ще инкасира най-големи приходи."Боят не трябва да бъде във Вегас, защото няма да ми платят хонорара", написа Нурмагомедов като отговор къде на сериозно, къде на майтап. Руснакът продължава да е с блокиран хонорар от двубоя с Конър Макгрегър заради мелето, което предизвика. Хабиб има гарантирана сума от 2 млн. долара, плюс процент от телевизионните приходи.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1474 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1